Incidente stradale/ Monza, auto contro muro: prende fuoco, salvati due giovani dalle fiamme (oggi 11 ottobre)

Incidente stradale (LaPresse)

L’incidente stradale avvenuto questa notte vicino a Monza, a Muggiò, ha davvero dell’incredibile e per fortuna ha avuto un esito positivo che possiamo raccontarvi: stando a quanto spiegato dal Monza Today poco dopo la mezzanotte un’auto con a bordo due 25enni si è schiantata violentemente contro il muro di una ditta e ha preso subito fuoco con in pochi secondi l’intero veicolo riempito dalle fiamme. A quel punto, tre giovani nelle vicinanza decidono di entrare in azione dopo aver sentito lo schianto e visto le prime fiamme: la trappola di fuoco mortale viene aggirata dai tre coraggiosi ragazzi che riescono ad estrarre i corpi dei due 25enni prima che sia troppo tardi. «Abbiamo sentito un rumore, ci siamo messi per strada, abbiamo visto tutto quel fumo, abbiamo iniziato a correre. Abbiamo visto un ragazzo che si era buttato per terra fuori dalla macchina che ci ha detto che all'interno c'era ancora qualcuno e la macchina aveva iniziato a prendere fuoco. Abbiamo tirato fuori dalle lamiere dell'auto il ragazzo e abbiamo spostato entrambi lontano perchè la vettura era ormai avvolta dalle fiamme», raccontano il 18enne, 19enne e 20enne al quotidiano Monza Today.

POMEZIA, AUTO CONTRO TIR: 24ENNE RICOVERATO

È grave anche l’incidente stradale avvenuto a Pomezia, in provincia di Roma, con un’auto che è finita contro un camion in uno schianto terribile: tutto accade ieri notte, con il sinistro avvenuto in via della Solfarata che traghetta i comuni di Roma e Pomezia: il 24enne alla guida dell’auto è quello che ci rimette di più, colpito dall’autoarticolato condotto da un 38enne. «Per estrarre il 24enne dall'abitacolo della propria automobile è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Ferito gravemente l'automobilista è stato affidato al personale sanitario del 118, lievemente ferito anche il camionista», spiega Roma Today, mentre il giovane è stato trasportato all’ospedale di Albano ed è ora in prognosi riservata ma non dovrebbe rischiare la vita. Chiusa al traffico fino a questa mattina la via Solfarata con notevoli ripercussioni sulla prima parte della giornata con il traffico dei pendolari.

© Riproduzione Riservata.