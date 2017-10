METEO/ Tempo stabile, ma torna la pioggia al sud (oggi 11 ottobre 2017)

Previsioni Meteo, Nuvole - La Presse

Se per la giornata di oggi le previsioni del tempo ci parlano di temporali al sud d'Italia domani, giovedì 12 ottobre 2017, il cielo tornerà a brillare domani. Ci sarà così la possibilità di vedere il cielo piuttosto sereno ovunque con pochissime situazioni in bilico. Tra queste vivremo un po' di complicazioni sulla Pianura Padana dove si continuerà a vedere nella mattinata la nebbia che è sempre protagonista di questa parte della stagione. Saranno piuttosto tranquilli anche i mari con le correnti che si muoveranno da nord verso il sud, una situazione molto equilibrata che magari non consentirà di fare il bagno come in estate ma permetterà di fare, per chi ovviamente ne avrà la possibilità, delle belle e lunghe passeggiate. Le temperature sono ancora in crescita rispetto a quello che vedremo oggi con le minime che saranno attorno ai nove gradi di L'Aquila e Potenza nella mattinata mentre le massime nel pomeriggio saliranno sui ventisei gradi di Bolzano.

PREVISIONI METEO: TEMPO STABILE, MA TORNA LA PIOGGIA AL SUD

La giornata di oggi, mercoledì 11 ottobre 2017, dovrebbe comunque confermare un cielo stabile con la possibilità di vivere ancora sole in diverse parti del nostro paese. Di certo però ci saranno anche delle precipitazioni che colpiranno soprattutto il sud del nostro paese. Si parte dalla mattinata quando vedremo temporali sulla Sicilia orientale e pioggia si bassa Puglia e bassa Calabria. Nel pomeriggio invece si faranno più forti le precipitazioni sulla bassa Calabria dove vedremo anche una piccola situazione di allerta. Continua invece la situazione legata alla nebbia che sarà importante sulla Pianura Padana come già nelle scorse giornate. Le temperature sono date in crescita invece rispetto a ieri con le minime che saranno registrate in mattinata con otto gradi centigradi a Bolzano mentre le massime saliranno addirittura a ventiquattro nel pomeriggio su Firenze, Napoli, Roma e Catania.

