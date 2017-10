TERZA GUERRA MONDIALE/ Hacker Corea del Nord: rubati piani Seul per eliminare Kim

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

TERZA GUERRA MONDIALE. La notizia arriva direttamente dalla Sud Corea e riguarda un punto decisivo per le sorti della terza guerra mondiale, per ora per fortuna solo ipotetica, tra Usa, Corea del Nord e super potenze internazionali: «Hacker nordcoreani sono riusciti a violare la rete intranet delle forze armate sudcoreane e a sottrarre 235 gigabyte di documenti militari classificati, fra cui il Piano operativo 5015 elaborato da Seul insieme a Washington come risposta in caso di guerra, dettagli delle esercitazioni congiunte Usa-Corea del Sud in programma ogni anno nella regione e informazioni su siti militari cruciali e centrali elettriche». Lo scrive il quotidiano sudcoreano Chosun Ilbo, citando il deputato del Partito democratico Rhee Cheol-Hee, rimbalzato poi sulle agenzie mondiali nelle ore in cui si attende purtroppo da un momento all’altro un nuovo test missilistico contro gli Stati Uniti. Nello specifico, quel piano violato ai servizi di sicurezza sudcoreani sarebbe il temuto e chiacchierato annientamento di Kim Jong-un, ovvero la sua eliminazione qualora il livello dello scontro mondiale divenisse incontrollabile. Come scrive il ministero della Difesa sudcoreano, vanno ancora identificati l’80 per cento dei documenti sottratti: «Seul ritiene che la Corea del Nord disponga di 6.800 specialisti di cyber attacchi». Il timore per le prossime settimane è altissimo con i venti di guerra che spirano tra le allusioni di Trump e le minacce di Kim Jong-un: il dialogo tentato da Russia e Sud Corea - imbarazzante il silenzio della Cina - per ora non sortisce gli effetti per nulla sperati.

CONSIGLIO UE, “NUOVE MISURE RESTRITTIVE A PYONGYANG”

La terza guerra mondiale e la possibili crisi nucleare: l’Europa vuole “entrare” nelle decisioni, prendendo ovviamente le parti di Onu e Usa, e si pone nell’unica maniera ad oggi in mano al Vecchio Continente, le sanzioni economiche. Secondo quanto sancito oggi dal Consiglio dell’Unione Europea, sono pronte a breve nuove misure restrittive nei confronti della Corea del Nord in linea con l’ultima risoluzione Onu per la crisi nel Pacifico. «Il Consiglio ha ulteriormente rafforzato le sue misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK), recependo le sanzioni settoriali imposte dalla risoluzione 2375 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (2017). Questa risoluzione è stata adottata l'11 settembre 2017 in risposta alle attività di sviluppo delle armi nucleari e dei missili balistici in corso nella Corea del Nord in violazione e flagrante inosservanza delle precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite», si legge nel comunicato rilasciato dal Consiglio Ue in linea con la decisione delle Nazioni Unite.

