Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Rosatellum ok, fiducia per la legge elettorale (11 ottobre 2017)

FIDUCIA PER LA LEGGE ELETTORALE

Chiara indicazione del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che insieme al suo esecutivo è orientato a mettere la fiducia alla nuova legge elettorale, licenziata ultimamente dalla commissione per gli affari costituzionali. Il premier ha l’intenzione di evitare le tensioni interne, in vista dell’importante tornata elettorale della prossima primavera, ma allo stesso tempo vuole approvare la legge con la quale gli italiani devono scegliere il nuovo parlamento, e farlo anche in tempi brevi. Il ricorso alla fiducia è stato immediatamente stigmatizzato dall’opposizione, tra di essi i più veementi i parlamentari del Movimento Cinque Stelle, per la quale il ricorso alla fiducia rappresenterebbe un vero e proprio attacco alla democrazia.

GRAVE INCIDENTE NEL MESSINESE

Una donna è morta in un grave quanto inspiegabile incidente in provincia di Messina. La donna una 52enne della zona si stava apprestando ad attraversare la strada, quando è stata colpita al volto da un carico sporgente di un camion che stava procedendo lungo la statale. Immediati i soccorsi ma per la passante non c’è stato nulla da fare, essa è spirata tra le braccia del figlio prima dell’arrivo dell’ambulanza. Al camionista immediatamente identificato dalle forze dell’ordine giunte sul luogo, è stato effettuato il test antidroga, quest’ultimo è risultato negativo. L’ipotesi più accreditata è al momento che il guidatore abbia effettuato una manovra errata, stante che prima di investire la donna aveva colpito un auto in sosta.

STRAGE NELL'UNIVERSITA' DI MOMBASA

Ennesima strage in Kenya a carico degli studenti dell’università di Mombasa, quella avvenuta oggi, quando una decina di uomini armati hanno attaccato con armi da fuoco i pulmini che stavano trasportando gli studenti verso i campus all’interno dell’ateneo. Un primo bilancio reso noto da fonti interne al Technical University parlano di almeno due morti e una decina di feriti, tra di essi anche i poliziotti che accompagnavano gli autobus con funzioni di scorta. Non è la prima volta che gli atenei vengono colpiti, due anni fa molti ricordano la strage di Garissa, quando in una sparatoria persero la vita 148 studenti e più di duecento rimasero feriti. Nella prima conferenza stampa della polizia il portavoce delle forze dell’ordine parla esplicitamente di attacco terroristico, identificando gli attentatori come estremisti islamici.

CALIFORNIA INFERNO DI FUOCO

Si aggrava la situazione in California, stato americano colpito da una serie si incendi. Almeno undici i morti e un centinaio i dispersi, in un rogo che si è alimentato da un pauroso vento. Centinaia i vigili del fuoco impegnati che vengono supportati dall'impiego di una decina di elicotteri della protezione civile. Oltre quarantamila gli ettari di terreno boschivo distrutti, e ventiduemila le persone evacuati nelle millecinquecento case colpite dall'ordine emesso dal governatore dello stato. Sui roghi sta indagando l'FBI stante il sospetto che alcuni dei 25 roghi possano avere origini doloso, in tal caso in caso di arresto le pene potrebbero arrivare finanche a 15 anni di reclusione. Il portavoce della casa bianca ha fatto sapere che il presidente Trump è costantemente aggiornato.

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018, FRANCIA E PORTOGALLO AVANTI OLANDA ANCORA ELIMINATA

La seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali 2018 ci regalano altre interessanti novità con eliminate di qualità e anche tante conferme. Non basta il 2-0 alla Svezia da parte dell'Olanda che rimane ancora una volta fuori dai Mondiali come accaduto già quattro anni fa in Brasile. Bel successo del Portogallo 2-0 contro la Svizzera che manda gli elvetici ai playoff. Va avanti anche la Francia di Didier Deschamps che ha superato 2-1 la Bielorussia. Agli spareggi vanno anche Svezia e Grecia. Ecco tutti i risultati di ieri: Belgio-Cipro 4-0, Estonia-Bosnia 1-2, Francia-Bielorussia 2-1, Grecia-Gibilterra 4-0, Lettonia-Andorra 4-0, Lussemburgo-Bulgaria 1-1, Olanda-Svezia 2-0, Portogallo-Svizzera 2-0, Ungheria-Far Oer 1-0.

SERIE A, ROMA-NAPOLI SI GIOCA ALLE 20.45 MA..

Mancano tre giorni, ma al momento sono diverse le polemiche già che si muovono in merito alla gara Roma-Napoli. Aurelio De Laurentiis aveva parlato di una gara che si sarebbe giocata alle ore 18.00, invece alla fine la partita si giocherà alle ore 20.45 con un piano di sicurezza veramente molto importante. La gara sarà vietata ai residenti in Campania e questo anche sembrava non essere in discussione. Il vertice che si è tenuto ieri è stato svolto in presenza dei dirigenti della polizia individuati da Guido Marino questione di Roma. Ai tifosi napoletani di Roma sono stati riservati solo quattromila posti. Ora però basta parlare di queste situazioni, perchè il resto sarà affidato al campo dove vedremo chi avrà la meglio e chi saprà prevalere tatticamente e tecnicamente.

