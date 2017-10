AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente mortale in A1 (ultime notizie, oggi 12 ottobre)

Traffico autostrade - La Presse

C'è stato purtroppo un incidente mortale nella giornata di ieri, giovedì 12 ottobre 2017, sull'A1 Milano-Napoli tra Valmontone e il bivio per la diramazione di Roma sud precisamente al chilometro 583.5. Si è verificato, come raccontato da RomaToday.it, uno scontro tra una Mercedes e un mezzo pesante. Questo ha portato purtroppo a una morte dell'uomo che guidava l'autovettura. Questo ha portato a problemi di traffico congestionato con code fino a quattro chilometri, una situazione veramente molto complicata da sistemare e che nella giornata di oggi però non dovrebbe portare a situazioni di disagio. L'altro conducente è rimasto ferito in maniera grave, ma al momento non ci sono conferme legate alla possibilità di vedere quanto sia delicata la situazione. Ovviamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia stradale. Inoltre c'era il personale della Direzione V Tronco di Fiano Romano.

AUTOSTRADE, TRAFFICO E DISSERVIZI NELLA NOTTE

Sono diverse le situazioni di disagio vissute sulle autostrade italiane nella notte che ci porterà ad oggi, giovedì 12 ottobre 2017, secondo quanto raccontato dalle previsioni del tempo. Il portale istituzionale, Autostrade.it, ci fornisce aggiornamenti in tempo reale e anche dei consigli per evitare di incappare in situazioni di traffico. Andiamo a vedere quanto raccontato durante la notte partendo dal Raccordo A1-A14 Bologna Casalecchio dove al chilometro 0.8 direzioen Autostrada Milano-Napoli troveremo chiuso il tratto tra bivio Racc.bo Casalecchio / A14 Bo-Ta e Bologna Casalecchio fino alle ore sei di questa mattina. Passiamo poi all'A7 Milano-Serravalle-Genova al chilometro 125.8 direzione Genova dove sempre allo stesso orario troveremo chiuso il tratto tra Ronco Scrivia e Genova Bolzaneto. Per chiudere invece passiamo all'A10 Genova-Savona-Ventimiglia al chilometro 2.3 direzione Ventimiglia dove sarà chiusa l'entrata Genova Aeroporto. Non dovrebbero esserci dei problemi legati al maltempo perché le previsioni del tempo ci parlano di cielo sereno un po' ovunque.

