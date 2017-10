CESARE BATTISTI/ Il Brasile pronto all'estradizione in Italia? Temer gli toglie lo stato di rifugiato

Cesare Battisti

Potrebbe arrivare a momenti il provvedimento di estradizione per Cesare Battisti. L’ex terrorista dei proletari armati per il Comunismo era stato fermato nei giorni scorsi cercando di fuggire dal Brasile in Bolivia, ma al rientro si era detto sicuro della possibilità di poter restare in Brasile. E aveva spiegato in un’intervista rilasciata a Rede Globo, che aveva fatto molto discutere: “In Brasile sono protetto, posso uscirne come e quando voglio. Se pensano di potermi mandare in Italia lo faranno illegalmente. È qui che vorrei costruire la mia casetta nonostante alcune strane manovre per mandarmi in Italia.” Manovre di cui forse Cesare Battisti aveva avuto sentore al momento della sua tentata fuga. Alle sue dichiarazioni aveva risposto con indignazione il figlio del gioielliere ucciso da Battisti nel 1979, Alberto Torregiani: “Queste parole sono la dimostrazione di quanto Battisti sia beffardo, menefreghista, assolutamente contro ogni morale.”

CESARE BATTISTI: REVOCATE LE CONCESSIONI DI LULA?

Nella tarda serata italiana di mercoledì 11 ottobre è arrivata però, diffusa dai quotidiani Folha de Sao Paulo e Jornal do Brasil, la notizia che il presidente del Brasile, Michel Temer, sia intenzionato a revocare lo status da rifugiato a Battisti, che era stato concesso dall’ex presidente Ignacio Lula da Silva. Alla richiesta farebbe dunque seguito l’ordine di estradizione, anche se gli avvocati difensori di Battisti hanno spesso sottolineato come la posizione di Lula non fosse revocabile, con lo status di rifugiato politico inalienabile per Battisti. Anche lo stesso Battisti aveva spiegato la sua posizione: “Perché avrei dovuto fuggire? Io sono protetto, il decreto Lula non può essere revocato: sono passati cinque anni, Non sono più un rifugiato politico ma un immigrato con un visto permanente. Io posso uscire da questo paese come e quando voglio, senza nessuna restrizione, ho tutti i diritti brasiliani.” La decisione del presidente Temer sembrerebbe però ormai presa e Battisti potrebbe essere estradato in Italia a giorni.

© Riproduzione Riservata.