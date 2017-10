EROINA GIALLA A MESTRE/ Droga più potente: 10 morti in 3 mesi, cos'è e come uccide (Nemo nessuno escluso)

Immagini di repertorio (foto da Pixabay)

Un viaggio nel mondo dei tossicodipendenti, alla scoperta dell'eroina "gialla", purissima quanto letale e che a Mestre ha fatto registrare dieci vittime per overdose in appena tre mesi. E' questo uno degli argomenti al centro della nuova puntata di stasera della trasmissione di RaiDue, Nemo - Nessuno escluso, in un reportage realizzato dall'ex iena Marco Maisano. Sono stati mesi difficilissimi, questi, per la città veneta, dove l'eroina gialla ha ucciso un numero vertiginoso di persone. E' stata definita la droga killer, quella che si è diffusa in Veneto da inizio anno e che, secondo gli esperti, sarebbe in grado di produrre effetti potenzialmente devastanti. Ad intervenire a Corriere.it, esprimendo tutta la sua preoccupazione circa gli effetti della droga in circolazione, è stato il dottor Giampietro Frison, responsabile del reparto Igiene Ambientale e Tossicologia Forense della Serenissima di Venezia, il quale tra i primi ha notato questo enorme cambiamento, tanto da parlare di "vera bomba": "Il principio attivo dell’eroina è passato in pochi mesi dallo 0,5-1% al 15-50%". Potrebbe nascondersi dietro questi preoccupanti dati la spiegazione delle dieci morti intervenute negli ultimi mesi e tutte riferibili a overdose.

EROINA GIALLA A MESTRE, I CASI DI DECESSO

Le vittime dell'eroina gialla sono tutte di età inferiore ai 45 anni. La prima, come riporta Il Giornale, è stata una madre appena 30enne trovata senza vita in uno stabilimento abbandonato a Marghera. La più giovane invece aveva 21 anni, morta dopo aver assunto una dose davanti al fidanzato. Di casi nel tempo ne sono seguiti numerosi, molti dei quali fortunatamente sono riusciti a salvarsi giungendo in tempo in ospedale. Bastano poche decine di euro, tra i 20 ed i 30, per entrare nel vortice dell'eroina killer i cui effetti sono quasi immediati e allo stesso tempo devastanti, ma soprattutto potenzialmente mortali. Ma cosa starebbe portando ad una diffusione così massiccia nel nostro Paese e soprattutto in Veneto? Alla base della crescita esponenziale di eroina gialla ci sarebbe una guerra tra bande di narcotrafficanti che al fine di conquistarsi il terreno tentano di conquistare maggiori clienti proponendo, ciascuna, una droga sempre più potente, capace di procurare uno sballo in fretta e senza paragoni, a prezzi competitivi ed accessibili potenzialmente a tutti. Una sorta di strategia di marketing, come la definisce La Stampa, messa a punto da parte della filiera dello spaccio che punta ad accaparrarsi un numero sempre più crescente di clienti con droghe ancora più potenti.

EROINA GIALLA, DROGA PURISSIMA E PERICOLOSA: COME È COMPOSTA

Ma cosa rende così potente ed allo stesso tempo letale la nuova eroina killer che sta uccidendo a Mestre? Secondo alcuni campioni esaminati, la sostanza vedrebbe al suo interno anche la presenza di destrometorfano, un oppioide utilizzato contro la tosse che in dosi massicce può avere effetti allucinogeni, rivelandosi anche letale. I casi di decessi registrati ad oggi, poi, andrebbero visti anche sotto un'altra ottica, ovvero analizzando il possibile mix di altre droghe che si affiancano all'eroina gialla, tra cui cocaina e crack. E' questa la combinazione più ambita nonché la più pericolosa che prende il nome di "Speedball". C'è poi il timore del carfentanil, analgesico cento volte più reattivo della morfina e che già in America ha causato una lunga scia di morti, mentre in Italia, nei centri per dipendenze tossicologiche sembra aver fatto la sua comparsa proprio negli ultimi mesi. Tornando all'eroina killer a Mestre, perché viene definita "gialla"? Il nome deriverebbe proprio dal colore della sostanza ed ogni dose è stata definita cento volte più pura, quindi più pericolosa, di quella che si trovava in strada fino allo scorso anno.

