Harvey Weinstein/ Ambra Battilana provò ad incastrarlo: microfonata gli ha teso una trappola, ma...

Il caso Harvey Weinstein si ingrossa

Il mondo di Hollywood continua ad essere scosso dallo scandalo relativo alle molestie sessuali del celebre produttore Harvey Weinstein. E ad un ritmo che viene scandito quasi ora dopo ora, si aggiungono le lamentele e le denunce delle donne che sarebbero state molestate da Weinstein. Nomi anche noti al pubblico cinematografico italiano come quello di Asia Argento, ma anche quello di Carla Delevigne, modella conosciuta in tutto il mondo. Restando alle questioni italiane, viene tenuta in considerazione anche la posizione di Ambra Battilana. Modella che era già finita sulle principali pagine delle cronache italiane per aver partecipato agli ormai celeberrimi festini di Arcore in casa di Silvio Berlusconi. In pochi però sapevano che il nome della Battilana è stato coinvolto anche nella vicenda Weinstein, peraltro ben prima che lo scandalo scoppiasse in maniera assolutamente fragorosa nelle ultime ore.

L'INCONTRO MANCATO IN UN HOTEL DI TRIBECA

Il punto di contatto tra Harvey Weinstein e Ambra Battilana, ex finalista di Miss Italia, fu quello che nel 2015, epoca nella quale si svolsero i fatti, era il responsabile della Miramax in Italia, ovvero Fabrizio Lombardo. Lombardo lavorava a stretto contatto con Weinstein, soprattutto quando c’era da procurare delle ragazze al potente produttore. La Battilana aveva riferito di aver ricevuto delle avance sin troppo audaci da Weinstein, e la polizia di New York l’aveva microfonata, nella speranza di cogliere in flagrante il produttore durante le moleste, nel corso di un incontro organizzato tra la modella e Weinstein in un hotel di Tribeca, a New York. Alla fine però la Battilana decise di non denunciare Weinstein, troppo spaventata da quelle che potevano essere le conseguenze di uno scandalo che, a due anni di distanza, sembra invece essere scoppiato nella maniera più fragorosa possibile. E proprio il caso-Battilana potrebbe essere l’ennesimo tassello capace di aggravare ancor di più la posizione di Weinstein, ormai gravemente compromessa.

