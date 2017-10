INCIDENTE STRADALE/ Modena, A1: scontro fra camion e traffico in tilt. Caos su Gra a Roma (oggi 12 ottobre)

Incidente stradale (LaPresse)

Mattinata molto complessa tra l’A1 e il Grande Raccordo Anulare per due violentissimi incidenti stradali che hanno bloccato il traffico in zona Modena e lungo gran parte della Capitale. Il primo incidente che vi segnaliamo è avvenuto sull’Autostrada del Sole tra Modena Sud e Valsamoggia, verso Bologna, con ben 6 km di coda dovuti allo schianto avvenuto stamane tra due camion. Circa qualche minuto prima delle ore 8, l’impatto tra i due mezzi pesanti ha sfondato le barriere e il guardrail facendo andare i due camion letteralmente fuori strada, con detriti e perdita di carico completamente riversati sulla carreggiata in direzione sud. Code anche, come di consueto, sulla corsia opposta con i curiosi che hanno rallentato e non poco il traffico sull’A1: come riporta il sito di Autostrade per l’Italia, «a chi è in viaggio in direzione sud si consiglia di uscire a Modena sud e rientrare in autostrada a Valsamoggia dopo aver percorso la strada statale 9 via Emilia». Non ci sono grandi feriti per fortuna, con i conducenti dei tir che sono stati soccorsi ma non versano in gravi condizioni.

ROMA, SCONTRO FURGONE-CAMION: UN MORTO SUL GRA

È invece gravissimo l’epilogo dell’incidente stradale avvenuto sempre questa mattina sul Grande Raccordo Anulare attorno a Roma: un uomo è infatti morto dopo lo schianto avvenuto in Corsia Esterna tra Casilina e Tor Bella Monaca, dopo uno scontro tra il camion in cui era a bordo come passeggero e il furgone colpito. L’autista con l’autocarro è stato estratto vivo anche se parecchio ferito dopo il violentissimo incidente che ora sta bloccando completamente quel tratto del Gra: è stato giustamente deciso di chiudere l’area interessata dallo schianto per rimuovere i mezzi e ripulire la strada, ma intanto ci sono pesanti ripercussioni per il traffico che è stato deviato sulla rampa per la Casilina. È grave anche un secondo incidente in zona Roma, questa volta sulla Pontina, con un maxi tamponamento tra tre auto che per fortuna non ha avuto conseguenze di feriti o vittime ma ha bloccato completamente l’area della Pontina in zona Eur, con pesanti le ripercussioni al traffico in entrata in città (visto anche l'orario di punta). Lunghe code in aumento dallo svincolo Tor de' Cenci sino a via Cristoforo Colombo, come spiega stamane Roma Today.

© Riproduzione Riservata.