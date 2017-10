Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 12 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 122/2017)

Estrazioni del Lotto e Superenalotto

La Fortuna ritorna in scena questa sera grazie alla nuova estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I giocatori potranno infatti scoprire se i numeri giocati con la loro schedina risulteranno vincenti oppure no. In ogni caso saranno di sicuro in molti a tagliare il traguardo finale e portare a casa bottini importanti. I giochi distribuiscono infatti milioni di euro in montepremi in ogni concorso e questo non fa che confermare la facilità con cui si può diventare uno dei vincitori. L'ultimo appuntamento con il Lotto ha portato tra l'altro in vetta la provincia di Caserta, grazie ad un terno sulla ruota di Napoli giocato da un appassionato di Aversa. Il premio conquistato è stato di 45 mila euro. Terno nella stessa cittadina da più di 13 mila euro, questa volta grazie a numeri giocati su Tutte le Ruote, mentre più di 21 mila euro sono stati centrati da un giocatore della provincia di Napoli, di Piano di Sorrento, che ha centrato un terno sulla ruota cittadina. In totale, l'ultimo concorso ha premiato i giocatori con un montepremi di oltre 8,4 milioni di euro, mentre 895 milioni distribuiti dall'inizio del 2017. Allo stesso livello anche le vincite del 10eLotto, che hanno messo in risalto il primo posto conquistato dalla provincia di Genova. Un appassionato di Santa Maria Ligure ha infatti indovinato una giocata vincente con opzione Oro e 7 numeri indovinati, che gli hanno permesso di ritirare il premio di 30 mila euro. Secondo posto sul podio a pari merito per tre vincite da 20 mila euro, destinate a Villa Del Conte, in provincia di Padova, a Castelforte, nei dintorni di Latina, e nel Casertano, a Castel Volturno. L'ultima estrazione ha messo inoltre sul tavolo verde un montepremi di più di 31 mila euro, mentre 2,9 miliardi se si considerano gli appuntamenti di quest'anno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

La nostra storica Rubrica sul Lotto e sui numeri ritorna in occasione dell'estrazione di oggi, che permetterà a tanti giocatori di conquistare la fortuna. Per partecipare alla competizione è sufficiente ricordarsi di registrare la propria schedina, sia virtuale grazie alla modalità online offerta dal portale ufficiale della Sisal, sia in ricevitoria. I giocatori possono usufruire dell'opzione che più preferiscono per non perdere un posto in prima fila, magari ispirandosi ai numeri che vi proporremo per oggi grazie alla smorfia napoletana ed alla news che abbiamo scelto di sottoporre al suo giudizio. In Michigan si è creato il panico a causa dell'acquisto inconsapevole di un cittadino, che ha trovato una granata rimasta inesplosa in un mercatino dell'usato. In base al racconto sembra che sia stata sfiorata tra l'altro la tragedia, dato che l'incosapevole acquirente ha capito di avere fra le mani un ordigno armato solo dopo aver tolto il perno. Per fortuna si è risolto tutto grazie all'intervento delle autorità ed in seguito si è scoperto grazie ai raggi X che l'ordigno non sarebbe mai potuto esplodere. Vediamo cosa ci dice la smorfia: abbiamo la granata, 30, l'esplosione, 86, l'acquisto, 18, il mercato, 63, e l'arma, 33. Come Numero Oro scegliamo invece l'usato, 13.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot e SuperEnalotto ritornano protagonisti di questa serata all'insegna dei giochi Sisal. Il nuovo concorso vedrà infatti il montepremi lievitare fino a quota 45,1 milioni di euro: la sestina vincente verrà estratta? La risposta l'avremo solo questa sera, così come conosceremo l'entità dei premi collegati a tutte le quote secondarie. Un'idea potrebbe fornircela in realtà la statistica delle ultime vincite, dove spicca un premio importante destinato ad un fortunello. Un giocatore ha infatti realizzato il 5+ ed ha riscosso il premio da oltre 512 mila euro, ponendo fine all'assenza della quota. Meno corposo il premio del 5, pari a 41,358,22 euro e destinato a 4 giocatori, mentre il 4+ non è entrato in scena e non è stato estratto. La vincita successiva spetta quindi al 3+, che ha donato i suoi 2.657 euro a 63 giocatori, mentre 585 appassionati hanno realizzato i 316,47 euro del 4. Rimane stabile il premio del 3, pari a 26,57 euro e conquistato da 19.713 vincitori, mentre scende di qualche punto il premio del 2. 298.983 giocatori hanno infatti centrato 5,26 euro a testa. Poco di più quindi del premio standard dello 0+, che ha destinato i suoi 5 euro a ciascuno dei 16.747 vincitori, mentre 7.411 tagliandi fortunati hanno registrato il premio da 10 euro dell'1+. Infine, 1.098 appassionati hanno indovinato il 2+ ed hanno ottenuto 100 euro in premio.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Fra poche ore avrà luogo la nuova estrazione del SuperEnalotto, che come sempre metterà in palio il suo ambito Jackpot. L'attesa dei giocatori diventa più forte man mano che il montepremi continua a salire, aumentando il proprio bottino di migliaia di euro. La voglia di arrivare il traguardo riguarda alla fine tutti i giocatori della Sisal, che per questo si organizzano per tempo per vivere il concorso con un piano ben preciso in mente. Non solo quindi i numeri da giocare ma soprattutto come spendere la vincita finale, ma se avete ancora dubbi, potete sfruttare i consigli della nostra Rubrica. Oggi parleremo di un progetto di KickStarter ambizioso: Vortx. Si tratta infatti di un simulatore in 4D in grado di restituire effetti sensoriali come il vento ed il fuoco. Il tutto per regalare ai gamers un'esperienza di gioco il più simile al reale. Utile per immergersi nel videogioco preferito a tutto tondo, ma anche per aumentare gli effetti speciali della televisione. 60 mila dollari è il goal da raggiungere per l'avvio dell'iniziativa, entro un limite massimo di 48 giorni. Per fortuna i numeri vincenti verranno estratti invece fra pochissimo: avete già preso carta e penna?

