MARIYA ISKRA/ La 19enne di Cupramontana scomparsa e il mistero delle foto via sms (Chi l'ha Visto?)

Mariya Iskra

Continua a crescere la preoccupazione per la 19enne Mariya Iskra, ragazza ucraina residente a Cupramontana che domenica scorsa, intorno alle quattro del pomeriggio, si era recata verso il Luna Park del paese, un classico del periodo d’inizio autunno. Mariya però ha fatto perdere le sue tracce, ed i cani molecolari che sono stati utilizzati per le ricerche si sono fermati in un preciso punto, ad un incrocio nei pressi del Consorzio, lungo la Nazionale.Il che fa pensare che la ragazza possa essere salita a bordo di un auto per far perdere le loro tracce. A “Chi l’ha Visto” e precedentemente a “La Vita in Diretta”, la madre di Mariya, ha rivolto un appello chiedendo che chiunque incontrasse la ragazza la fermi all’istante, anche perché Mariya solitamente indossa lenti a contatto giornaliere, e potrebbe dunque trovarsi in grande difficoltà con la vista nel caso non riuscisse a procurarsene altre.

L'APPELLO DI FEDERICA SCIARELLI

Il quadro si è arricchito però di nuovi elementi durante la trasmissioen “Chi l’ha Visto”, in cui la madre di Mariya, Ljuba, era ospite assieme a una sua cara amica per cercare di riannodare i fili di questo mistero. Durante l’ultimo blocco pubblicitario, sul cellulare della ragazza sono arrivate delle foto inquietanti da un numero sconosciuto, tra le quali quella di una mano con una “M” incisa con un taglierino. Foto che sono passate subito al vaglio dei carabinieri, mentre la conduttrice Federica Sciarelli in studio ha invitato chi avesse inviato gli SMS a uscire allo scoperto in caso di scherzo di pessimo gusto. In caso contrario, le forze dell’ordine cercheranno di rintracciare il mittente dei messaggi e delle foto. Sicuramente si tratta di qualcuno che sta seguendo il casa da vicino e soprattutto che conosce l’amica di Mariya e dunque elementi della sua quotidianità, sia se si tratti di un mitomane, sia del responsabile di qualcosa di terribile. Le ricerche continuano, considerando anche che Mariya, oltre che delle lenti, era priva anche di soldi e documenti.

