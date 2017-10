METEO/ Fino alla fine della settimana continuerà il bel tempo! (oggi, 12 ottobre 2017)

Meteo, Nuvole - La Presse

Questa buona situazione meteorologica sul nostro paese dovrebbe perdurare anche nella prossima settimana come ci dicono le previsioni del tempo in questo momento. La pioggia dovrebbe tornare protagonista nel fine settimana della prossima settimana quando invaderà con ogni probabilità il settentrione. Per il momento però non dovrebbero esserci problemi e quindi ci potremo godere ancora belle giornate di sole che potrebbero regalare la possibilità di fare anche delle belle passeggiate. Ancora manca molto all'arrivo del maltempo con un autunno che sta stupendo un po' tutti con giornate calde e la presenza di temperature ben fuori dalle medie stagionali, basti pensare che le massime della giornata ci parlano di ventisette gradi centigradi nel pomeriggio in provincia di Bolzano. Il rischio però è che poi l'inverno arriverà all'improvviso senza nemmeno la possibilità di abituarsi alle temperature fredde. Con una battuta potremo dire: "non esistono più le mezze stagioni".

PREVISIONI, FINO ALLA FINE DELLA SETTIMANA BEL TEMPO

Più che autunno sembra primavera, questo è quanto si può evincere dalle previsioni meteo e anche poi da quello che dicono le temperature. In tutta Italia infatti è previsto solo fino alla fine della settimana. Durante la giornata di oggi, giovedì 12 ottobre 2017, vedremo pioggia solamente nella mattina sul Friuli Venezia Giulia. E' da notare come l'escursione termica di questi giorni porterà a vivere un po' sulle montagne russe dal punto di vista climatico. Si parte con mattinate anche abbastanza fresche e pomeriggi che portano il cielo ad essere un po' più caldo. Durante la giornata di oggi le minime saranno registrate sugli otto gradi centigradi di Potenza e Bolzano, mentre le massime saliranno addirittura a ventisette nel pomeriggio sempre nella provincia in Trentino Alto Adige. Tra gli unici problemi che potremo vivere in questi giorni c'è quello legato al vento che in alcuni punti del nostro paese, soprattutto al centro nella notte, potrebbe essere un po' fastidioso. Non c'è da preoccuparsi comunque perché al sole sembrerà quasi di tornare con la testa all'estate ormai da un po' lasciata alle spalle.

