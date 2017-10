Terremoto oggi/ INGV, ultime scosse: Sicilia, sisma M 2.3 a Messina (ore 10.50, 12 ottobre 2017)

Terremoto oggi (LaPresse)

Due scosse di terremoto avvenute in prima mattinata, per fortuna nessuna con conseguenze gravi e nemmeno con segnalazioni da parte della comunità di Messina e Rieti, le due province colpite dalle scosse più alte di questo inizio giornata. Alle ore 8.57 il sisma siciliano ha fatto registrare una scossa di grado M 2.3 sulla scala Richter, con un ipocentro calcolato a circa 33 km sotto il livello del terreno: sul fronte dell’epicentro invece, il punto di contatto è stato individuato presso i comuni coinvolti - ma senza danni - di Castel di Lucio, Pettineo, San Mauro Castelverde, Mistretta, Motta d’Alfermo, Reitano, Tusa, Gagni, Pollina, Castelbuono, Capizzi, Petralia Soprana, Caronia, Nicosia. Non ci sono danni e non vi sono state altre scosse nell’area attorno a Messina e in generale in Sicilia in queste ultime 10 ore.

LAZIO, SCOSSA M 2.2 AD ACCUMOLI (RIETI)

Secondo terremoto questa volta nel Lazio nella più “consueta” area sismica attiva in centro Italia: anche qui, come a Messina, non si segnalano danni e non si hanno avuto particolari problemi con la scossa prodotta alle ore 00.29 di questa notte. Secondo i primi dati INGV, il terremoto ha avuto un ipocentro a circa 10 km sotto il livello del terreno, con un grado di magnitudo pari al 2.2 Richter. Sul fronte dell’epicentro invece, i comuni coinvolti pur senza danni risultano essere i seguenti: Accumuli, Arquata del Tronto, Norcia, Montegallo, Cascia, Castelsantangelo sul Nera, Cittadelle, Amatrice, Acquasanta Terme, Preci, Montemonaco. Le province coinvolte, non solo Rieti ma anche Perugia, Ascoli Piceno e Macerata, le stesse protagoniste ormai da più di un anno dello sciame sismico più forte e attivo in tutto il nostro territorio.

