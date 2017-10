AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A1, 2 morti (ultime notizie, oggi 13 ottobre)

Traffico autostrade - La Presse

Purtroppo l'autostrada A1 Roma-Napoli è ancora scenario di una notizia di cronaca nera. C'è stato un brutto incidente nella giornata di ieri che ha coinvolto tre autovetture, una cisterna e un camion. Il bilancio purtroppo è di due morti e tre feriti in maniera molto grave. L'incidente in questione, come riportato dalla versione online di Leggo, si è verificato attorno alle ore 12.30 tra Pontecorvo e Cassino. Sul luogo dell'incidente si è precipitato una eliambulanza che è atterrata sul luogo del tragico incidente. Uno dei feriti è stato trasferito subito all'Umberto I di Roma, mentre il secondo è stato trasportato a Cassino, ulteriori valutazioni sono state fatte sul terzo. Successivamente anche una seconda eliambulanza si è precipitata sul posto. Non sono stati accertate le dinamiche dell'incidente che ovviamente di fronte ai feriti sono passate in secondo piano. Di certo le immagini che giungono dal luogo dell'incidente sono veramente molto forti.

CANTIERI E MALTEMPO: IL TRAFFICO NELLE AUTOSTRADE

Nella notte che ha portato a oggi, venerdì 13 ottobre 2017, sono diversi i cantieri che sono stati aperti e hanno portato a dei disagi questa mattina sulle autostrade italiane. Per questo sarà utile confrontarsi col portale istituzionale, Autostrade.it, che è aggiornato in tempo reale e fornisce sempre dei consigli utili per evitare il traffico. Si parte dall'A1 Direttissima dove al chilometro 0 direzione Bologna troveremo chiuso il tratto tra Aglio km 255 e il bivio A1-Variante fino alle ore 6.00 di questa mattina. Stesso orario sul Ramo A1 Nord Capodichino dove al chilometro 2.8 direzione Tangenziale troveremo chiuso il tratto che va dal bivio A1 Nord-Ramo D Capodichino e Ramo D/Capodichino. Le previsioni del tempo creano solo una vera preoccupazione e cioè la nebbia che imperterrita invaderà la Pianura Padana per tutta la prima mattinata. Staremo a vedere se le cose poi miglioreranno in merito proprio a questa situazione.

© Riproduzione Riservata.