Eurojackpot/ Estrazione n. 41/2017: i numeri vincenti! (oggi, 13 ottobre 2017)

Estrazione Eurojackpot

Quanti modi ci sono per conquistare il montepremi di Eurojackpot? Uno solo: indovinando i numeri vincenti nell'estrazione di oggi, venerdì 13 ottobre 2017. L'appuntamento con la fortuna torna infatti stasera, ma sarà un po' affollato, perché questo è un gioco che mette gli italiani in competizione con il resto d'Europa. Ora che la pausa delle nazionali è terminata, tocca a voi tenere alto il nome dell'Italia! Tra l'altro la settimana scorsa la sfida di è allargata ulteriormente, visto che nella numerosa (e ricca) famiglia di Eurojackpot è stata accolta anche la Polonia. L'Eurojackpot balla la mazurka, ma la speranza è che a festeggiare siano gli italiani. Concedeteci un po' di sano campanilismo, del resto si tratta di un gioco che mette in ballo cifre davvero importanti. Non a caso si tratta di un gioco che coinvolge i cittadini di ben 18 Paesi. Oggi allora, come ogni venerdì, torna l'appuntamento con Eurojackpot: occhi punti sull'estrazione. Noi ci faremo trovare pronti per fornirvi quanto prima i numeri vincenti.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Servono cinque numeri e due euronumeri per diventare straricchi: indovinare la combinazione fortunata di Eurojackpot è infatti fondamentale per trionfare in questo gioco. Sappiate però, se ancora non ne siete al corrente, che si può diventare ricchi anche non indovinando proprio tutti i numeri vincenti. Pensate, ad esempio, a chi ha realizzato la settimana scorsa il 5+1, che ha messo le mani quasi 1,4 milioni di euro. Una somma davvero incredibile, al punto tale che si fa fatica a pensare a tutto quello che si potrebbe fare con essa. Ma non è andata male neppure a chi ha realizzato il 5+1, tra le cui vincite ce n'è una anche italiana: in Italia dunque la settimana scorsa è stata giocata una scheda che ha fruttato poco più di 98 mila euro! Stasera, però, potete fare meglio. Qualcuno stasera oggi indovinerà la combinazione fortunata? In attesa dell'estrazione odierna, ecco i numeri vincenti della scorsa estrazione: 5-17-28-40-44, Euronumeri 1-8. La sfida riprende oggi, venerdì 29 settembre, con la speranza che sia l'Italia a salire in cima al podio. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.