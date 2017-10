Incidente stradale/ Brescia, A4: schianto fra camion, feriti e traffico bloccato (oggi 13 ottobre 2017)

Incidente stradale (LaPresse)

Violento incidente stradale quello avvenuto stamattina sull’A4 Milano-Brescia, presso l’uscita di Palazzolo al km 198: come spiega la cronaca locale de il Giorno, il traffico prodotto dallo schianto avvenuto in prima mattinata attorno alle 7 ha provocato un caos a catena su larga parte dell’autostrada tra le più trafficate durante le mattine di spostamento dei pendolari da e verso Milano. Il tamponamento è avvenuto tra due camion pesanti, con inevitabili ripercussioni sul traffico e sui soccorsi che hanno dovuto impiegare più tempo per rimuovere tutti i mezzi incidentati. Nello schianto una persona è rimasta incastrata fra le lamiere e ci sono dovuti alcuni minuti di intensa operazione dei vigili del fuoco per evitare il peggio. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 (con due ambulanze e un'automedica), i vigili del fuoco appunto e la polizia stradale.

GRA ROMA, SCONTRO FRA 3 AUTO

Anche a Roma si soffre questa mattina per un incidente stradale avvenuto a metà mattinata in pieno traffico pendolare sul Grande Raccordo Anulare: 3 feriti, 7 chilometri di coda e raccordo attorno alla Capitale in pieno tilt. L’Anas ha spiegato che l’incidente avvenuto stamane ha coinvolto almeno 3 auto all’altezza del chilometro 61 e 600 in carreggiata esterna, tra la Magliana e l’Aurelia: nell’impatto le tre auto invadono la corsia di sorpasso e la corsia di marcia veloce e purtroppo tre persone rimangono ferite. Non sembrano gravi le loro condizioni di salute, ma sono stati tutti trasportati in ospedale dall’autoambulanze intervenute immediatamente. Bloccato l’intero tratto nord ovest del Gra con una mattinata che ancora adesso si dimostra ingolfata per i tanti pendolari ancora bloccati attorno alla Capitale.

© Riproduzione Riservata.