MARIYA ISKRA/ E’ morta la 19enne scomparsa a Cupramontana: si è impiccata (La vita in diretta)

Mariya Iskra

E' giunta in diretta tv la tragica notizia che speravamo di non sentire: Mariya Iskra, la 19enne scomparsa da Cupramontana la scorsa domenica, è stata trovata senza vita. A darne conferma, la trasmissione La vita in diretta che proprio poco prima, in collegamento con il fidanzato Francesco, stava affrontando il caso, ripercorrendo i misteriosi sms inviati da un numero sconosciuto alla migliore amica della ragazza. Durante la parentesi dedicata al giallo, e che ieri aveva visto la presenza della madre in collegamento con il programma di RaiUno, era giunta una telefonata, ma il conduttore Marco Liorni aveva preferito non dire nulla in diretta, in attesa della conferma. Aveva però anticipato che si trattava di una notizia relativa alla 19enne scomparsa e dalla faccia si presagiva non fosse nulla di buono. Poco dopo, è stato lo stesso Liorni a svelare: "E' stata trovata Mariya senza vita... impiccata". Non ha aggiunto altro se non confermare i sospetti iniziali e asserire di aver atteso che il giovane fidanzato venisse fatto allontanare prima di poterlo riferire ai telespettatori del programma dell'ammiraglia Rai. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

IL GIALLO DELLE FOTO

Si continua a parlare della giovane Mariya Iskra, la 19enne di origini ucraine scomparsa la scorsa domenica da Cupramontana, in provincia di Ancona. Fino ad oggi, il caso è stato caratterizzato da un giallo piuttosto inquietante: durante la puntata di Chi l'ha visto? dello scorso mercoledì, sul cellulare di Sara, migliore amica di Mariya, sono arrivate delle immagini choc, tra cui la foto di una mano con incisa la lettera "M", si presume con un taglierino. Il numero dal quale sarebbero partite i messaggi contenenti le immagini inquietanti sarebbe stato leggibile ma sconosciuto ai presenti nel momento del ricevimento, a partire dalla madre e dal fidanzato, ma anche da Otello, "nonno" acquisito della giovane, estremamente preoccupati per questa misteriosa scomparsa. Potrebbe trattarsi di un semplice scherzo? I Carabinieri hanno dedicato la loro attenzione proprio su questo aspetto del giallo al fine di individuare il mittente dei messaggi. La trasmissione di RaiUno, La Vita in diretta, avrebbe intanto rintracciato il presunto responsabile dietro le foto misteriose.

IL RAGAZZO CONOSCIUTO IN DAY HOSPITAL

Francesco, fidanzato di Marya, ai microfoni dell'inviato di RaiUno ha commentato alcune foto ricevute dalla grande amica della 19enne. In una si vede una persona sdraiata in un letto sfatto. "Non è Mariya", ha dichiarato, rivelando le sembianze di un uomo e i capelli scuri, a differenza della fidanzata bionda. Nella medesima immagine si vedrebbe un capo di abbigliamento su una poltrona, molto simile al cappotto indossato dalla 19enne al momento della scomparsa. "Potrebbe essere il suo cappotto, il colore e il tessuto sembrerebbero quelli", ha detto Francesco. Ma come dicevamo, la trasmissione sarebbe arrivata ad individuare l'intestatario dei messaggi inviati all'amica di Mariya e che sarebbe di Fano. Proprio qualche settimana fa, la giovane era stata ricoverata in Day Hospital nella medesima città e qui aveva incontrato un giovane molto simpatico del quale ne aveva parlato con il fidanzato. Un ragazzo descritto affascinante, di bella famiglia, colto, che le aveva prestato un libro con la promessa che glielo avrebbe poi ridato presto. Mariya lo ha incontrato? L'inviato è andato in casa del fratello del ragazzo che ha rivelato il periodo psichico non semplice che sta attraversando. Il ragazzo sarebbe stato dimesso lo scorso 4 ottobre e sarebbe affetto da bipolarismo. "Non penso ci fosse qualcosa di particolare tra le due persone", ha detto il fratello. Ma questo ragazzo potrebbe avere il numero dell'amica di Mariya? Sara non lo ha mai conosciuto, quindi ci si chiede come possa avere il suo numero.

