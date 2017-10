METEO/ Continua il bel tempo, fastidiosa nebbia in Pianura Padana (oggi, 13 ottobre 2017)

Meteo - La Presse

WEEKEKND, LE PREVISIONI METEO

Sarà un weekend che sorriderà agli italiani quello che si aprirà domani. Molti infatti avranno la possibilità di passare due giorni magari lontani da casa grazie a un cielo che nella maggior parte dei casi sarà soleggiato. Questo favorirà l'attività autunnale per eccellenza e cioè quella delle gite nei boschi alla ricerca dei frutti di stagione come le castagne. Sicuramente una condizione che sarà favorita dalle temperature al di sopra di quelle che sono le medie stagionali. L'unico fastidio sarà quello che già oggi si vivrà e cioè la forte presenza di nebbia all'altezza del fiume Po'. Non dovrebbero poi esserci altri grossi problemi con il sole che sarà protagonista indisturbato e che dovrebbe reggere almeno fino alla fine della prossima settimana. Un cielo tiepido che non fa presagire la posizione di un improvviso calo delle temperature anche se c'è da dire che di mattina si inizia a sentire l'avvicinarsi a piccoli passi alla brutta stagione.

CONTINUA IL BEL TEMPO, FASTIDIOSA NEBBIA IN PIANURA PADANA

Il bel tempo continua ad essere protagonista nel caldo autunno italiano che regala davvero belle giornate e la possibilità di vivere con tranquillità questo periodo. L'unico vero problema è rappresentato nella mattinata dalla classica nebbia fitta e fastidiosa che colpisce di questo periodo la Pianura Padana. Nella giornata di oggi, venerdì 13 ottobre 2017, la nebbia potrebbe avvolgere anche le regioni limitrofe all'Emilia Romagna invadendo in ordine antiorario Veneto, Lombardia, Piemonte e anche addirittura la Toscana. Le correnti si muoveranno da nord verso sud senza creare grandi problemi. Il cielo sarà ancora più bello nel pomeriggio quando il sole dovrebbe continuare a splendere in sole. Le temperature minime saranno attorno ai nove gradi della mattinata nelle province di Aosta, Trento, Bolzano, L'Aquila e Potenza. Le massime invece si aggireranno attorno ai ventotto gradi di Bolzano nel pomeriggio. E' una situazione comunque di tranquillità quella meteorologica che durerà ancora molto.

© Riproduzione Riservata.