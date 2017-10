Morta di stupidità/ Video shock: ragazza russa in topless vola via dal finestrino della macchina e si schianta

Immagine dal web

Due amiche russe in vacanza ai Caraibi, niente di straordinario, lo fanno in milioni, se non per la loro avvenente bellezza. Anche questo niente di particolarmente nuovo. La voglia di divertirsi fuori dalle righe, purtroppo anche questo accade di continuo, ed è un po' imbarazzante se hai una certa età (Natalia Borodin, 35 anni, un figlio di 8, e Ivanna Boirrachuck, 32). Ma non erano in un luogo pubblico, erano sulla loro vettura sulle strade della Repubblica Dominicana dove stavano passando alcuni giorni di vacanza. Natalia dal suo lavoro di agente immobiliare sulla Costa Azzurra, specializzata nel vender lussuosi appartamenti a facoltosi connazionali. Sulla loro macchina dunque a fare le sciocche. Filmandosi per rivedersi e ridere di queste sciocchezze, mostrarle a qualche loro fidanzato.

Natalia esagera: si spoglia, rimane in mutandine e si sporge fino al bacino fuori dal finestrino mentre l'amica la riprende col cellulare, impresa questa dell'amica già pericolosa, perché le cronache sono piene di gente che si è schiantata mentre guidava e usava contemporaneamente il telefonino. Ma a lei, Ivanna, non succederà nulla, se non essere testimone di qualcosa di orribile. Natalia infatti si sporge sempre più esageratamente, è quasi seduta sul finestrino, fa gesti sciocchi e ride. Improvvisamente scompare, si vedono solo le sue gambe come risucchiate nel vento. Il gioco è finito. Un palo della luce, una macchina che veniva in verso contrario, non si sa. Natalia è stata centrata in pieno da qualcosa ed è volata per strada. Ricoverata in gravissime condizioni è morta poco dopo in ospedale. Il video non si sa come è finito sul sito del Mirror che ha tagliato via gli ultimi istanti, quando la donna vola via dalla macchina. Non ci sono parole.



IL VIDEO CONTIENE IMMAGINI FORTI, NON ADATTE A TUTTI





