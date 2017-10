Sarah Scazzi/ Concetta Serrano commenta la sentenza contro la sorella Cosima e Sabrina Misseri (Pomeriggio 5)

Delitto Sarah Scazzi, Cosima e Concetta Serrano (LaPresse)

Torna in tv a Pomeriggio 5 la mamma di Sarah Scazzi due giorni dopo l’uscita delle motivazioni per la sentenza che lo scorso 21 febbraio, ha deciso di confermare la condanna all'ergastolo a carico di Sabrina Misseri e della madre Cosima Serrano. La sorella e la nipote che le uccidono la figlia, all’interno di quel inferno-circo mediatico giudiziario che risponde al nome del caso di Avetrana. Torna a raccontare le sue impressioni, la sua rabbia per una famiglia che le ha rovinato la vita e che ovviamente l’ha rovinata alla più innocente di tutti, Sara. «Sabrina Misseri non merita alcuna riduzione di pena, soprattutto alla luce delle modalità commissive del delitto e per la fredda pianificazione d'una strategia finalizzata, attraverso comportamenti spregiudicati, obliqui e fuorvianti, al conseguimento dell’impunità». Secondo i giudici fu proprio quella ragazza, all’epoca 22enne, a strumentalizzare i media e deviare le prime indagini contro lo zio Michele Misseri. Ergastolo per Sabrina ed ergastolo per Cosima (8 anni per Michele): la Cassazione ha deciso così mesi fa e ora si sanno anche i motivi nel dettaglio.

IL RITORNO IN TV DI CONCETTA SERRANO

Il medesimo sconto di pena, chiesto dalla difesa, è stato negato anche alla madre Cosima poiché da donna matura non fece nulla per tentare di placare "l'aspro contrasto" che si era venuto a creare tra la figlia Sabrina e la nipotina Sarah. La donna fece di più, poiché si rese protagonista diretta del sequestro della Scazzi per poi partecipare "materialmente al delitto”. Il concorso “sinergico” di Cosima e Sabrina ha portato alla morte di Sarah Scazzi: quel giorno Concetta ha perso una parte della sua vita, come ha già raccontato qualche mese fa sempre a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso nella sua precedente ospitata. «Non avere più Sarah è non avere più la mia vita che si è fermata a quel maledetto 26 agosto 2010. Quando il sangue del mio sangue me l’ha portata via»: Concetta poi ha dovuto e deve affrontare un presente difficile, con l’intera famiglia coinvolta e responsabile per la morte di quella ragazza innocente.

Forse oggi la mamma di Sarah proverà, anche se con dolore, a commentare il movente riscontrato dai giudici per il terzo grado definitivo di condanna a Sabrina Misseri e Cosima Serrano: sentimento anomalo, vicino all'ossessione che Sabrina provava nei confronti di Ivano Russo, il quale si era rifiutato di avere un rapporto sessuale con lei. Dell'episodio ne venne a conoscenza anche Sarah Scazzi, che lo riferì alla madre ed al fratello. A quel punto, secondo i giudici, vi erano "ambiti pericolosi" che sarebbero potuti emergere da Sarah e legati proprio alla "moralità" della giovane Misseri e che avrebbero potuto avere effetti negativi sulla rispettabilità della famiglia in un paese piccolo come Avetrana.

