Scambio di neonate nella culla/ Clinica ad Avellino, le madri lo scoprono dopo due giorni (Pomeriggio 5)

Avellino, scambio di neonate in clinica (Foto: LaPresse)

Uno scambio di neonati sta facendo discutere: è avvenuto ad Avellino, dove due donne, entrambe residenti nel vicino comune di Atripalda, hanno dato alla luce due bambine. Dopo averle date alla luce, le hanno allattate. Peccato che non fossero le rispettive figlie. Tra un momento e l'altro, infatti, è avvenuto l'involontario scambio. Ad accorgersene una delle neomamme, che però si è resa conto dopo un paio di giorni che il numero sul braccialetto della neonata non corrispondevano al suo. Si trovava a casa la donna quando ha lanciato l'allarme, poi ha chiesto spiegazioni al personale dell'ospedale. Ovviamente anche l'altra famiglia è stata avvisata, quindi messa al corrente di quanto accaduto. L'incredibile vicenda verrà approfondita oggi da Pomeriggio 5: una inviata di Barbara d'Urso si è recata nella clinica di Avellino per svelare dettagli e retroscena del caso reso noto da Irpinia News.

ALTA TENSIONE NELLA CLINICA DI AVELLINO

Il caso dello scambio di neonati ad Avellino è stato confermato dal vicequestore della città campana Elio Iannuzzi. Per fortuna si è risolto grazie al numero posto sul braccialetto che viene fatto indossare ai neonati dopo la nascita. Lo scambio, dunque, non è stato per fortuna definitivo: dopo due giorni le bambine sono tornate alle rispettive famiglie. La vicenda però ha fatto discutere, ma soprattutto ha provocato la dura reazione delle due famiglie. La tensione infatti è stata alta in clinica, tanto che è stato necessario l'intervento della polizia. Gli agenti hanno accertato lo scambio dopo aver confrontato le foto che sono state scattate alle piccole dopo il parto. Le famiglie hanno quindi avuto la possibilità di riabbracciare le rispettive figlie, poi hanno presentato denuncia nei confronti della clinica. Ulteriori dettagli verranno forniti oggi da Pomeriggio 5 nel corso della nuova puntata.

© Riproduzione Riservata.