17enne trovata in una pozza di sangue in un parco/ Montelupo, aggredita e trascinata: è in prognosi riservata

Montelupo, 17enne trovata in una pozza di sangue in un parco

Una diciassettenne è stata aggredita con violenza a Montelupo Fiorentino: la ragazza, originaria di Fucecchio, è stata trovata in gravi condizioni nel parco dell'Ambrogiana. Giaceva a terra in una pozza di sangue con ferite alla testa: trasportata all'ospedale San Giuseppe di Empoli, starebbe rispondendo alle cure a cui è stata sottoposta. Stando ai primi rilievi effettuati dalla polizia scientifica, la giovane sarebbe stata prima aggredita e poi trascinata. Sul terreno sono state trovate, infatti, macchie di sangue che lasciano propendere per questa ipotesi. Sono subito scattate le indagini per chiarire quanto è accaduto alla 17enne: in questura a Firenze sono stati portati alcuni amici per essere ascoltati, poi verrà ascoltata la vittima dell'aggressione. Stando a quanto riportato da Il Tirreno, una prima ricostruzione dei fatti ha permesso di scoprire che la giovane aveva trascorso la serata con gli amici al Jump rock, una discoteca della zona.

"UN FATTO GRAVISSIMO PER LA NOSTRA COMUNITÀ"

Cosa è successo alla 17enne di Fucecchio? Chi l'ha aggredita lasciandola a terra in una pozza di sangue? Proseguono le indagini degli agenti, che hanno appreso di una lite all'interno del locale dove la ragazza stava trascorrendo la serata. La giovane avrebbe deciso di allontanarsi, quindi gli amici hanno cominciato a cercarla fuori dalla discoteca. Non trovandola, come riportato da Il Tirreno, si sono rivolti al commissariato. Un passante, però, intorno alle 7 ha notato la ragazza a terra vicino a una panchina. Il parco in questione si trova alla confluenza tra il fiume Pesa e l'Arno, ed è attiguo all'ex ospedale psichiatrico giudiziario. Sono al vaglio anche alcune immagini di videosorveglianza per capire cosa sia accaduto. Questa area è servita dalla rete di telecamere che il Come ha installato in questi anni e che sono collegate al comando della polizia municipale. Il punto dove è stato ritrovata la ragazza non sarebbe coperto dalle riprese, secondo quanto riportato dall'amministrazione locale in una nota. «Prima di fare qualunque considerazione desidero attendere l'esito delle indagini. Sicuramente è un fatto gravissimo per la nostra comunità», il commento del sindaco Paolo Masetti.

