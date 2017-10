AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: pavimentazione sull'A22 (ultime notizie, oggi 14 ottobre)

Autostrade Traffico - La Presse

Nella notte che ha portato ad oggi, sabato 14 ottobre 2017, sono stati affrontati lavori di pavimentazione sull'A22 Brennero-Modena al chilometro 265.5 direzione Modena precisamente tra Mantova Nord e Mantova Sud. Il tratto in questione è stato chiuso attorno alle 22.00 di ieri sera senza indicazioni sull'orario in cui questo sarà riaperto. Chiunque dovesse passare nel tratto in questione dovrà controllare il portale istituzionale Autostrade.it che è sempre aggiornato in tempo reale e offre anche dei consigli utili per evitare il traffico. I lavori di pavimentazione di solito possono portare via davvero molto tempo e non è dato sapere quando sarà possibile ritrovare il tratto in questione aperto. Di sicuro se lo staff di Autostrade per l'Italia ha deciso di intervenire l'ha fatto perché c'era un'emergenza assolutamente da non sottovalutare. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore.

AUTOSTRADE, CANTIERI E MALTEMPO

Sono stati diversi i cantieri che hanno portato disagio sulle autostrade italiane nella mattinata di oggi, sabato 14 ottobre 2017. Questo perché sicuramente si preferisce agire nei momenti in cui le strade sono meno trafficate. Un evidente problema è stato rilevato sulla Tangenziale Napoli dove abbiamo trovato traffico rallentato in tutte e due le direzioni. Verso Pozzuoli abbiamo trovato problemi tra Corso Malta e Camaldodi, mentre verso l'allacciamento diramazione Capodichino i problemi sono stati evidenziati nel tratto opposto tra Camaldodi e Corso Malta. Uno dei problemi della mattinata di oggi sarà legato anche alle previsioni del tempo che raccontano di una giornata bellissima, ma assolutamente condizionata dalla nebbia per quanto riguarda la Pianura Padana e tutte le zone limitrofe. Sicuramente chi dovrà percorrere l'autostrada in questa zona in questione dovrà fare molta attenzione, evitando di viaggiare a velocità elevate per la scarsa visibilità sulla carreggiata.

