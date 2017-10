INCIDENTE STRADALE/ Milano, corso Buenos Aires: scooter investe pedone, entrambi in ospedale (14 ottobre)

Incidente stradale (da Pixabay)

Grave incidente stradale ieri sera a Milano, nel popolare corso Buenos Aires. Una moto ha infatti investito un pedone, quando erano circa le 19 e 15, quasi all'incrocio con Piazzale Loreto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata da Milano Today, alla guida della moto - per la precisione uno scooter - vi era un ragazzo di 27 anni, mentre la persona investita è un 67enne che in quel momento stava passeggiando a piedi. La dinamica dell'incidente non è stata ancora chiarita: non è possibile, dunque, attribuirne le responsabilità all'uno o all'altro. Quel che è certo è che tanto il centauro quanto il passante sono rimasti feriti e trasportati in codice giallo al Fatebenefratelli e al Policlinico. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.

MILANO, 5 FERITI IN UN FRONTALE

Ancora Milano tristemente protagonista della cronaca riservata agli incidenti stradali di giornata. Come riporta Milano Today, infatti, questa mattina si è verificato un sinistro tra due automobili in via Ludovico il Moro. Protagoniste dello scontro, avvenuto intorno alle 7 e mezza nella parte finale dell'arteria che costeggia il Naviglio Grande, sono state una Alfa 159 e una Fiat Punto. Le due vetture si sono scontrate frontalmente provocando il ferimento di 5 persone, tutti uomini di età compresa fra i 27 e i 44 anni. Importante il dispiegamento dei soccorsi, con la polizia locale presto raggiunta dai vigili del fuoco con un'autopompa e dai sanitari del 118 con 4 ambulanze e un'automedica. Nello specifico a restare feriti sono stati il conducente di una macchina e gli altri 4 occupanti dell'altra. Nessuno di loro è in gravi condizioni ma sono stati tutti trasferiti in ospedale: 2 al San Carlo, e gli altri al San Paolo, al Policlinico e al Fatebenefratelli.

