LOTTO/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 14 ottobre 2017: i numeri vincenti! (video)

Un'altra settimana si sta per chiudere, ma non prima di aver tentato la fortuna. Oggi è in programma l'estrazione del Lotto, 10eLotto e Superenalotto, quindi potrebbe essere la serata giusta per un appuntamento con la dea bendata. Fatevi belli allora, perché questo potrebbe essere il giorno nel quale la vostra vita prenderà una svolta inaspettata. E potrebbe essere anche l'estrazione che vedrà l'uscita allo scoperto di qualche centenario, i cosiddetti numeri super ritardatari. C'è una vera e propria classifica di numeri che si sono dati alla fuga: è guidata dal 76 su Cagliari, che è quello che vanta più ritardi, avendo 165 turni di assenza. Al secondo posto, invece, c'è il 68 su Genova, a una lunghezza dalla "capolista". La medaglia di bronzo resta all'8 su Roma, che è invece a 108 concorsi di assenza. Tra i ritardatari a doppia cifra c'è stata una new entry nell'ultima settimana: si tratta del 67 su Cagliari, che ha raggiunto la quota di 100 estrazioni di assenza. A completare la top five è il 24 su Bari, che può vantare 90 estrazioni di assenza. (agg. di Silvana Palazzo)

ASPETTANDO L'ESTRAZIONE

Si chiude la settimana in compagnia dei concorsi di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, che questa sera ritorneranno in scena per offrire a tutti i giocatori nuove opportunità e tanta fortuna. I premi sono in attesa di conoscere i rispettivi vincitori, che potrebbero raggiungere vette inaspettate grazie alle loro schedine fortunate. L'ultima statistica ci rivela come sia semplice conquistare premi di centinaia di euro ed eguagliare anche i bottini offerti dal SuperEnalotto, senza nulla togliere al Jackpot. Nell'ultima estrazione, il 10eLotto ha premiato infatti un appassionato della provincia di Verbano Cusio Ossola, di Croppo, con un bottino di un milione di euro. La vincita è stata possibile grazie alla modalità frequente, che ha permesso al fortunello di turno di posizionarsi sul podio delle vincite più alte di quest'anno. 250 mila euro a testa sono stati destinati invece a due giocatori di Scicli, in provincia di Ragusa, e di Aci Sant'Antonio, nel catanese, grazie a due 9 con opzione Oro. Due vincite gemelle sono state registrate inoltre anche in provincia di Salerno, a Sicignano degli Alburni ed a Napoli: i due vincitori hanno conquistato sempre 250 mila euro ciascuno. La Fortuna sembra essersi fermata nel Meridione anche per quanto riguarda le vincite del Lotto, che hanno permesso ad un appassionato della provincia di Bari di raggiungere il primo posto sul podio. Il vincitore è infatti di Bitonto, che ha realizzato 23.750 euro grazie a terno e ambo su Bari. Una vincita gemella è stata registrata inoltre da un giocatore della provincia di Brescia, di Desenzano del Garda, che ha conquistato lo stesso identico bottino del precedente appassionato.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Gli appassionati del Lotto sono già alla ricerca dei numeri vincenti da giocare per il concorso di questa sera, anche se molti hanno svolto il loro 'compito a casa' già da diverse ore. I ritardatari tuttavia non mancano mai, soprattutto fra chi è stato travolto da una settimana frenetica al lavoro oppure a scuola. La nostra Rubrica vi permette però di andare direttamente in ricevitoria per giocare la vostra schedina, dato che ai numeri ci penseremo noi. La smorfia napoletana ci svelerà oggi quali numeri si nascondono dietro una notizia particolare, che ci parla di una delle ultime invenzioni realizzate in Giappone. Un'azienda infatti ha deciso di fare un regalo a tutte quelle persone che non possono permettersi un animale domestico per molti motivi, puntando tutto su un cuscino robot dotato di coda scondinzolante. Il dispositivo permette ai nuovi 'padroni' di poter interagire con questo tipo di cuscino, grazie a poche funzioni che richiamano il mondo felino. Potrà infatti fare le fusa come un gatto e vibrare non appena lo si accarezza. L'obbiettivo è di fornire a tutti coloro che hanno allergie ai peli di cani e gatti di poter comunque avere tutto il vantaggio di un animalo 'vero'. Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il cuscino, 31, il gatto, 3, la coda, 6, le fusa, 24, e l'interazione, 37. Come Numero Oro scegliamo invece l'allergia, 63.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Continuano a tenere banco le vincite del SuperEnalotto, che non questa sera non metterà in palio solo il Jackpot. Il montepremi è di sicuro la meta più ambita da tutti i giocatori della Sisal, ma senza nulla togliere a tutte le quote minori. Queste ultime tra l'altro sono state le vere protagoniste del precedente concorso, grazie a vincite importanti che hanno portato tanta fortuna ai rispettivi vincitori. Lo dimostra il premio del 5 donato ad un fortunello, che è riuscito a centrare il premio da oltre 162 mila euro. La vittoria successiva è collegata invece al premio del 4+, indovinato da 12 giocatori: a loro è finito il premio da poco più di 31 mila euro a testa. Leggermente più ridotto rispetto agli appuntamenti precedenti, il premio del 3+ ha donato i suoi 2.139 euro a 307 appassionati, mentre 311,10 euro è il bottino conquistato da 586 vincitori che hanno centrato il 4. Scende di nuovo il 3, con un premio da 21,39 euro distribuito a 24.078 giocatori, così come il premio del 2, ritornato ai minimi storici. I 347.135 vincitori hanno conquistato infatti 5 euro ciascuno, eguagliando il premio dello 0+ che ha donato altrettanti 5 euro a tutti i 50.821 giocatori più fortunati. 10 euro a testa invece per i 25.334 possessori della schedina fortunata che ha registrato l'1+, mentre 100 euro sono stati donati dal 2+ ai suoi 4.602 vincitori.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

E' arrivato il momento tanto atteso da tutti gli appassionati del SuperEnalotto: il Jackpot ritornerà in scena questa sera con una nuova estrazione. Il gioco Sisal offrirà sul piatto d'argento il montepremi più sfuggente del momento, dando la possibilità a tutti i giocatori di confrontarsi con la Fortuna. Se i numeri non sono un problema per molti, la difficoltà maggiore rimane il progetto, l'iniziativa o l'idea verso cui dirigersi per affrontare una prima spesa. Un ostacolo che si presenta non solo sulla strada di chi ambisce alla sestina vincente, ma anche su quella di chi si 'accontenterebbe' anche di una delle quote minori. La nostra Rubrica vi permette di risolvere questo tipo di emblema grazie al progetto che abbiamo scelto su KickStarter per voi e che rappresenta un'offerta last minute. Mancano infatti poco più di 24 ore per poter raggiungere il goal da 52 mila euro previsto per Supra Restaurant, il primo locale di Washington che offre piatti della tradizione del Georgia. Dalle ricette più rustiche a quelle più raffinate, dalla cucina popolare a quella più moderna, il tutto rivisitato grazie all'ex chef dell'ambasciata georgiana, Malkhaz Maisashvili. Non mancheranno inoltre i vini tipici della contea, dai rossi ai bianchi, fino ai liquori ambrati che più rappresentano lo spirito del chacha, tipico della Georgia. Mentre riflettete su questo particolare progetto, preparatevi all'arrivo dei numeri vincenti: ancora poco e scopriremo tutto sull'estrazione di oggi!

