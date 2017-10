METEO/ Weekend primaverile, temperature alte e sole ovunque! (oggi, 14 ottobre 2017)

Previsioni Meteo - La Presse

PREVISIONI METEO DOMENICA 15 OTTOBRE

Se la giornata di sabato, sotto il punto di vista della previsione del tempo, è stata piuttosto positiva quella di domani, domenica 15 ottobre 2017, sarà ancora meglio. Infatti la nebbia presente oggi sulla Pianura Padana sarà meno evidente, limitandosi alla parte settentrionale dell'Emilia Romagna. Proprio come oggi non ci saranno ancora precipitazioni, ma la possibilità grazie a temperature importanti per questa stagione autunnale. Le minime saranno attorno agli otto gradi di Bolzano nella mattinata che nel pomeriggio sarà protagonista anche delle massime attorno addirittura ai trenta. Le correnti si muoveranno da nord verso sud senza creare grandi problemi e ci sarà addirittura la possibilità per qualche coraggioso di farsi magari, nelle ore più calde della giornata, di un bagno fuori stagione. Sicuramente gli italiani sfrutteranno questo bel weekend per andare fuori anche grazie a questo straordinario cielo.

OGGI GIORNATA DI SOLE, NEBBIA IN PIANURA PADANA

Le previsioni del Meteo di oggi, sabato 14 ottobre 2017, ci parlano di un cielo molto sereno con sole un po' ovunque e temperature in netto rialzo. Si parte dalla mattinata dove viene evidenziato quello che è l'unico problema e che sta colpendo sempre di più la Pianura Padana e cioè la nebbia. Una situazione che si allargherà non solo all'Emilia Romagna, andando a colpire tutte le regioni limitrofe come Veneto, Piemonte, Lombardia e anche Toscana quest'ultima colpita anche nell'entroterra. Un problema che nel pomeriggio dovrebbe essere ampiamente superato. Le temperature minime saranno evidenziate nella mattinata con otto gradi centigradi su Bolzano, Potenza e L'Aquila. Le massime invece le vedremo nel pomeriggio con addirittura trenta gradi ancora a Bolzano. La situazione è un po' atipica per questo preciso periodo dell'anno dove di solito vedevamo anche forti precipitazioni.

© Riproduzione Riservata.