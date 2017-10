TERZA GUERRA MONDIALE/ Trump e la minaccia nucleare tra Iran e Corea del Nord (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

Come annunciato ieri mattina, nella serata è arrivata la conferma: la terza guerra mondiale sotto traccia e con la forte minaccia della bomba nucleare, per gli Stati Uniti non arriva solo dalla Corea del Nord ma anche dall’Iran. A due anni dall’accordo di Obama, Ue e Iran per fermare il nucleare di Teheran, Donald Trump stralcia la conferma di quell’accordo che mai come ora si trova in fragile condizione. «Se l'amministrazione americana non riesce a raggiungere un accordo con il Congresso e con gli alleati su una nuova intesa con l'Iran allora l'accordo verrà cancellato». Trump ha sottolineato che ha il potere di revocarlo in qualsiasi momento, “lavoreremo con i nostri alleati per contrastare le attività del regime»: al momento la situazione è alquanto complessa e la reazione di Iran, Europa e dello stesso Onu è di contrasto alle minacce lanciate ieri sera dalla Casa Bianca del tycoon più odiato del pianeta. L’accordo «è stato ratificato dall’Onu, Trump non può fare ciò che vuole», ha risposto immediatamente il presidente Rohani da Teheran. Dagli Usa l’accusa è arrivata però fortissima e si rischia davvero che salti tutto dopo anni di difficile costruzione di un ponte tra il regime iraniano (va ricordato che siamo sempre di fronte ad un regime teocratico, non dimentichiamolo, ndr) e il mondo occidentale: con alle porte lo scontro con Pyongyang, aprire un nuovo fronte di scontro un regime nucleare potrebbe essere letale dal punto di vista diplomatico e geopolitico.

«L'Iran è sotto il controllo di un regime fanatico a cui non permetteremo di avere la bomba atomica. L’accordo con Teheran sul nucleare è una delle peggiori e più sbilanciate transazioni che gli Usa abbiano mai intrapreso, a breve manderemo nuove sanzioni più repressive». Le accuse di Donald Trump sono gravissime e puntano il dito sul mancato rispetto dell’accordo fatto dall’Iran in questi due primi anni dopo la sigla: «La Storia ha mostrato che più ignoriamo una minaccia, più questa minaccia diventa pericolosa. Vogliamo che l'Iran non ottenga mai le armi nucleari poiché è una dittatura, un regime fanatico. Il regime resta il maggior sponsor del terrorismo e sostiene Al Qaeda, Hamas e altre reti terroristiche. L'accordo sul nucleare iraniano è stato uno dei peggiori nella storia degli Stati Uniti». La guerra mondiale per ora resta diplomatica, ma con queste basi purtroppo le speranze per il prossimo futuro non sono delle più rosee.

MANOVRE CONGIUNTE USA-SUDCOREA

Era atteso da giorni la comunicazione, ora è ufficiale dopo le ultime parole di Donald Trump: la prossima settimana Usa e Sud Corea “aumentano” le possibilità di uno scontro mondiale, con la loro preparazione ed esercitazione congiunta in vista di una temuta e possibile terza guerra mondiale. Washington e Seul hanno iniziato nuove manovre navali - la portaerei Ronald Reagan era già stata avvistata dalle navi russe poco meno di 20 ore fa - che li porteranno ad esercitazioni militari contro Pyongyang e le sue continue minacce nucleari. In un comunicato la 7ma Flotta Usa ha reso noto che la portaerei Ronald Reagan e due cacciatorpediniere Usa parteciperanno alle manovre: in particolare, le esercitazioni si terranno tra il 16 e il 26 ottobre nel Mar del Giappone e nel Mar Giallo. Al momento né Russia né Cina hanno rilasciato commenti a questa ennesima prova militare sull’asse Usa-Nord Corea, e gli stessi protagonisti invece commentano, «una prova intenta a a promuovere le comunicazioni, l’interoperabilità e la partnership».

