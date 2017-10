AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: incidente in A4 (ultime notizie, oggi 15 ottobre)

Traffico autostrade - La Presse

C'è stato un bruttissimo incidente sull'autostrada A4 più o meno all'altezza di Palazzolo come riportato da CronacaMilano.it. Questo portale ha sottolineato come il problema si sia verificato al chilometro 198 dove si sarebbero tamponati diversi camion in dinamiche ancora da accertare con precisione. Nell'incidente in questione una persona è rimasta incastrata dentro l'abitacolo del veicolo in questione e sono arrivati i vigili del fuoco per cercare di tirarlo fuori. L'uomo è stato poi trasportato in ambulanza all'ospedale anche se al momento sono ancora da acclarare le condizioni di questo. Nella giornata di ieri è stato poi chiuso il tratto di autostrada che ha portato all'incidente in questione e così si è potuto ripristinare la situazione. Staremo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi quando sarà comunque necessario fare attenzione se si dovrà passare dal tratto in questione.

TRAFFICO AUTOSTRADE: CANTIERI E MALTEMPO

La giornata di oggi, domenica 15 ottobre 2017, di sicuro porterà a diverse situazioni da risolvere con grande attenzione. E' per questo che si dovrà fare molta attenzione per quello che accadrà nelle prossime ore. Uno strumento molto importante per analizzare la situazione è di sicuro il portale istituzionale Autostrade.it che ci porterà a capire cosa accadrà nella giornata perché aggiornato in tempo reale e sempre pronto a fornirci indicazioni precise e anche degli utili consigli. Alcuni tratti rimarranno chiusi fino alle cinque di questa mattina. Si parte dall'A1 Milano-Bologna dove troveremo chiuso in una direzione il tratto tra Bivio A1/A58 e Melegnano e anche in quello opposto. Passiamo poi all'A14 Pescara-Bari dove al chilometro 421.1 direzione Milano-Napoli troveremo chiuso il tratto tra Vasto nord e Val di Sangro. Fino alle sei invece sull'A4 Torino-Brescia sarà chiuso il tratto tra Nodo di Pero e Cormano. Tra gli altri problemi bisognerà fare davvero molta attenzione anche a quello che vedremo sulle autostrade per quanto riguarda il maltempo. Ci sarà infatti nebbia nella mattinata sulla Pianura Padana che non può essere sottovalutata anche per la diminuzione della visibilità.

