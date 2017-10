Gabriella Mereu e le terapie alternative/ Nadia Toffa incontra la dottoressa radiata dall'Ordine (Le Iene)

Gabriella Mereu e le terapie alternative: inchiesta di Nadia Toffa per Le Iene

Le Iene Show tornano ad occuparsi di Gabriella Mereu e delle terapie non riconosciute nell'alveo della medicina scientifica. La nuova inchiesta è curata dalla Iena Nadia Toffa, sempre molto attenta a questo "universo". Per il servizio che va in onda oggi, domenica 15 ottobre 2017, su Italia 1, ha incontrato alcune persone che sostengono teorie che sarebbero contrarie ai principi scientifici. E quindi l'inviata ha raggiunto anche Gabriella Mereu, la donna che lo scorso 25 luglio è stata radiata definitivamente dall'Ordine dei Medici, che appunto è stata già protagonista di altri servizi de Le Iene Show. Su alcuni social network si stanno diffondendo sempre più spesso false terapie e "trattamenti" alternativi per affrontare gravi malattie, ma la loro efficacia non è stata comprovata. Il programma di Italia 1 tornerà dunque ad accendere i riflettori su questa delicata vicenda. Sulla salute e le speranze dei malati non si deve speculare.

GABRIELLA MEREU E LE INCHIESTE PRECEDENTI

Anche due anni fa Le Iene Show si sono occupati delle terapie "alternative" e non riconosciute dalla comunità scientifica, concentrandosi in particolare sulla figura di Gabriella Mereu, la dottoressa cagliaritana convinta che questa "medicina" sia in grado di curare. La stessa Nadia Toffa si è occupata di questa vicenda, intervistando anche pazienti che sostenevano di essere guarite dal tumore senza chemioterapia, ma con la Terapia Verbale; altre non sentivano più i sintomi della sclerosi multipla, altri dicevano di essere guariti dal Linfoma di Hodgkin. Queste persone "miracolate" non hanno mostrato però le cartelle alla Iena, su consiglio di Gabriella Mereu, che proprio quest'estate è stata radiata definitivamente dall'Ordine dei Medici. L'esperta di medicine olistiche nota per curare i tumori con le parolacce e fare diagnosi con il pendolino, era stata radiata già dall'Ordine di Cagliari due anni fa, ma aveva subito presentato ricorso alla Cceps (Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie), che aveva congelato l'applicazione del procedimento. Quest'estate la Cceps ha confermato per la radiazione: la decisione, depositata il 12 luglio, ha effetto da quella data.

