INCENDIO A NAPOLI/ Video, donna si aggrappa al balcone ma precipita nel vuoto: è morta sul colpo

Incendio a Napoli, donna morta cadendo dal balcone (Twitter)

È morta precipitando nel vuoto dopo aver lottato contro le fiamme dell’incendio nel suo appartamento: la tragedia è avvenuta a Napoli questa notte/primo mattino, quando una 57enne di origini russe si è lanciata nel vuoto nel tentativo di sfuggire alle fiamme divampate nello stabile dove risiedeva in Vico Giustiniani, nella zona del borgo Sant'Antonio abate. Un maxi incendio che ha preso anche lo stabile vicino ma che soprattutto a quel piano ha generato la tragedia con la donna che non è riuscita evidentemente a scappare in tempo e ha provato in extremis a scavalcare la balconata e aggrappandosi per evitare di venire bruciata viva. Le 15 famiglie residenti nelle due palazzine d'epoca sono state sgomberate, per cui di problemi ulteriori non ve ne sono stati, ma resta il mistero su come sia divampato il rogo e come è stato possibile che la donna non sia riuscita a salvarsi sul balcone. Come riporta il Mattino, oltre alla povera donna morta sul colpo dopo l’impatto con il suolo, «tre persone, rimaste intossicate dai fumi, sono state ricoverate in ospedale ma le loro condizioni non sono gravi. Gli appartamenti invasi dalle fiamme sono stati complessivamente quattro. Diciotto quelli dichiarati inagibili, le cui famiglie sono ora in attesa di una sistemazione»

LE PRIME TESTIMONIANZE

Mentre gli inquirenti provano a capirne di più su quelle fiamme scoppiate all’improvviso nell’appartamento della 57enne russa morta a Napoli, arrivano le prime testimonianze dei vicini, anche di chi ha tentato fino all’ultimo di assistere la donna e provare a sostenerla mentre scavalcava il balcone. «La gente gridava e urlava alla donna di aspettare. Ma è precipitata mentre cercava di scavalcare il balcone», continuano a ripetere i vicini sotto choc per quanto avvenuto alle prime luci dell’alba. Pare, dalle prime ricostruzioni, che la povera donna volesse raggiungere la balconata accanto alla sua per salvarsi dalle fiamme nel tentativo di sfuggire all’incendio divampato nello stabile all’incrocio tra vico Lorenzo Giustiniani e vico Primo Pergole. Il problema è che non ce l’ha fatta, forse è scivolata e la tragedia a quel punto è stata inevitabile cadendo dal terzo piano.

