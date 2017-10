INCIDENTE STRADALE/ Livorno, frontale nella notte: morta una 19enne americana (oggi 15 ottobre 2017)

Incidente stradale

Gravissimo incidente stradale avvenuto questa prima mattina a Livorno, precisamente a Collesalvetti: una ragazza giovanissima americana è purtroppo deceduta in seguito ad un violento schianto avvenuto sulla SR206 Km 35+900 (zona Vicarello). È stato un frontale a porre fine alla vita della giovane, finita nel fossato adiacente dopo l’impatto molto violento che tragicamente non le ha dato scampo. Sono ferite ma non sembrano in pericolo di vita le altre due persone coinvolte nel maxi incidente di questa mattina (attorno alle ore 5.30 nel Livornese, ndr): un ragazzo di 20anni e un amico sono stati trasportati a Cisanello in codice giallo. L’impatto è stato talmente violento che le due auto sono andare in fiamme e l’incendio ha prodotto danni anche per altre auto parcheggiate nelle vicinanze. Vigili del Fuoco e Carabinieri intervenuti dopo l’ambulanza: purtroppo l’evento tragico non è stato possibile evitarlo, le dinamiche dell’incidente intanto sono sotto inchiesta per capire come effettivamente le due auto sono venute in contatto.

SCHIANTO A FERMO: FERITI DUE TRENTENNI

È grave anche l’incidente avvenuto a Fermo, nelle Marche, anche se per fortuna non vi sono conseguenze tragiche dopo l’impatto tra due auto nella notte tra il sabato e la domenica: sono due trentenne quelli coinvolti e feriti nell’impatto, trasportati subito in ospedale e sottoposti ad intervento chirurgico urgente. In particolare modo è il 34enne ferito che conduceva l’auto quando è stato impattato da un’altra Fiat condotta da una donna 35enne. L’incidente è avvenuto poco dopo le 3 lungo la strada provinciale Campiglionese che collega Fermo a Torre San Patrizio. Come spiega Il Resto del Carlino, il 34enne originario di Montegiorgio è stato operato questa mattina ed è in prognosi riservata, mentre è decisamente meno grave la donna che con qualche escoriazione in giornata dovrebbe essere dimessa. ul posto – oltre al personale medico e sanitario del 118 – sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Fermo per i rilievi utili a risalire alle rispettive responsabilità dell’incidente ed i vigili del fuoco per la messa in sicurezza delle auto.

