PAPA FRANCESCO/ “Senza amore la vita cristiana è impossibile: si diventa cattivi e si invecchia prima”

Durante l’omelia di oggi in Piazza San Pietro per la canonizzazione di 35 nuovi santi della Chiesa Cattolica, il Papa ha voluto dare una volta di più un messaggio chiaro a chi ritiene che il cristianesimo sia prima di tutto una teoria, un insieme di regole e precetti e una scala gerarchica di valori: proprio seguendo lo straordinario esempio di questi 35 nuove figure tra martiri e testimoni della fede, Papa Francesco spiega come «Senza amore, la vita cristiana è morale impossibile, sterile, occorre dire sì all’amore con la vita, non a parole». Addirittura, spiega ancora Bergoglio nell’omelia in una piazza stracolma, «a volte ci si sdraia sulle poltrone dei guadagni, dei piaceri, di qualche hobby che fa stare un po’ allegri, ma così si invecchia presto e male, perché si invecchia dentro: quando il cuore non si dilata, si chiude. E quando tutto dipende dall’io – da quello che mi va, da quello che mi serve, da quello che voglio – si diventa pure rigidi e cattivi, si reagisce in malo modo per nulla, come gli invitati del Vangelo, che arrivarono a insultare e perfino uccidere quanti portavano l’invito, soltanto perché li scomodavano». Mica per il sottile il Papa, “vecchi, tristi, cattivi e senza più desiderio di aprirsi al mondo”: senza l’amore, senza l’innamoramento, senza quella forza attrattiva di cui parlava anche il servo di Dio Don Luigi Giussani (oggi avrebbe compiuto 96 anni) e il Papa Emerito Benedetto XVI, il cristianesimo non è interessante.

“LA VITA CRISTIANA È UNA STORIA DI AMORE CON DIO”

I tanti fedeli in piazza durante la lunga omelia di Bergoglio hanno avuto davanti agli occhi e alle orecchie l’invito chiaro alla continua e costante conversione del cuore e della testa, dell’umanità a 360 gradi. «La vita cristiana, una storia d’amore con Dio, dove il Signore prende gratuitamente l’iniziativa e dove nessuno di noi può vantare l’esclusiva dell’invito: nessuno è privilegiato rispetto agli altri, ma ciascuno è privilegiato davanti a Dio». È proprio da quell’amore gratuito del Cristo che ognuno può rinascere e vivere ogni giorno, in un riconoscimento di libertà sincera e franca “resta” il nostro compito nella difficile realtà di tutti i giorni. « possiamo chiederci se, almeno una volta al giorno, confessiamo al Signore il nostro amore per Lui; se ci ricordiamo, fra tante parole, di dirgli ogni giorno: “Ti amo Signore. Tu sei la mia vita”. Perché, se si smarrisce l’amore, la vita cristiana diventa sterile, diventa un corpo senz’anima, una morale impossibile, un insieme di princìpi e leggi da far quadrare senza un perché». Il Vangelo però da questo punto di vista è chiaro ed esplicito, chiede da che parte stare, se con l’Io o con Dio: Gesù «davanti ai continui rifiuti che riceve, davanti alle chiusure nei riguardi dei suoi inviti, va avanti, non rimanda la festa. Non si rassegna, ma continua a invitare. Di fronte ai “no”, non sbatte la porta, ma include ancora di più. Dio, di fronte alle ingiustizie subite, risponde con un amore più grande. Noi, quando siamo feriti da torti e rifiuti, spesso coviamo insoddisfazione e rancore. Dio, mentre soffre per i nostri “no”, continua invece a rilanciare, va avanti a preparare il bene anche per chi fa il male. Perché così fa l’amore; perché solo così si vince il male».

I 35 NUOVI SANTI DELLA CHIESA

È molto interessante l’esempio usato dal Papa per spiegare il motivo per cui queste persone vissute in epoche diversissime come i 35 nuovi santi della Chiesa, sono “riusciti” a vivere quell’eccezionale e personale rapporto di amore con Dio. Non erano perfetti, nemmeno moralmente irreprensibili, ma sapevano “come vestirsi”. Ci spieghiamo: «l’abito degli invitati, che è indispensabile», spiega Papa Bergoglio rispetto alla questione della risposta libera dell’uomo di fronte all’invito continuo di Dio. «Non basta infatti rispondere una volta all’invito, dire “sì” e basta, ma occorre vestire l’abito, occorre l’abitudine a vivere l’amore ogni giorno. Perché non si può dire: “Signore, Signore” senza vivere e mettere in pratica la volontà di Dio. Quindi abbiamo bisogno di rivestirci ogni giorno del suo amore, di rinnovare ogni giorno la scelta di Dio». I 35 nuovi santi, come tutti quelli ordinati tali dalla Santa Madre Chiesa, rappresentano questo costante esempio e testimonianza dell’amore gratuito verso Dio proprio perché ricevuto dallo stesso Creatore: si tratta dei brasiliani Andrea de Soveral e Ambrogio Francesco Ferro, sacerdoti diocesani. Poi ci sono Matteo Moreira e i 27 compagni mariti riconosciuti tali nel Brasile del 1645; assieme a loro, Papa Francesco ha nominato anche i messicani Cristoforo, Antonio e Giovanni, adolescenti martiri, protomartiri del Messico nel 1527 e 1529. Gli unici due europei sono Angelo da Acri, calabrese, sacerdote professo dell’Ordine dei Frati minori Cappuccini, detto l’«apostolo delle Calabrie» (ecco qui il focus sulla figura del santo di Cosenza); e infine lo spagnolo Faustino Miguez (1831-1925), sacerdote professo dell’Ordine dei Chierici regolari poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, fondatore della Congregazione delle Suore Calasanziane Figlie della Divina Pastora.

