SALVATORE BARBARO/ Ucciso per sbaglio dalla camorra: la famiglia ha diritto al risarcimento? (Le Iene Show)

Salvatore Barbaro a Le Iene Show

Quella di Salvatore Barbaro è una storia tragica, come spesso capita quando c'è di mezzo la camorra. Nel 2009, per il solo fatto di guidare lo stesso modello di automobile dell'obiettivo di un clan, venne freddato da un commando di killer. Per quell'omicidio gli esecutori materiali avrebbero dovuto ricevere 3000 euro come ricompensa, questo vale un omicidio di camorra. Il fatto di aver sbagliato obiettivo, come ammise davanti agli inquirenti la capoclan, Alessandra Madonna, fece sì che al killer vennero corrisposti "solo" 800 euro. Dettagli squallidi, incommentabili, che lasciano il tempo che trovano per la famiglia di Salvatore, uno che con la criminalità organizzata non ha mai avuto nulla da spartire. Lui che per la famiglia aveva iniziato a lavorare giovane, dopo la morte del padre, ora che è in cielo vorrebbe quanto meno che ai suoi cari venisse riconosciuto il risarcimento destinato alle vittime di mafia. Così non è, nonostante i tribunali e gli stessi camorristi abbiano riconosciuto e ammesso che di scambio di persona si è trattato. Della vicenda si è occupata anche l'inviata de Le Iene Show, Roberta Rei, che stasera gli dedicheranno un intero servizio.

SALVATORE BARBARO E I PRESUNTI LEGAMI CON LA CAMORRA

A spiegare perché alla famiglia di Salvatore Barbaro non sono stati riconosciuti i benefici riservati alle vittime della criminalità organizzata, in una recente intervista a Il Corriere della Sera, è stata la sorella della vittima, Agnese:"Dicono che abbiamo parenti vicini alla camorra. Questi parenti esistono ma noi non li abbiamo mai frequentati, facciamo la nostra vita con sacrificio. E poi che c’entrano con mio fratello e con la sua morte da innocente? Se loro hanno scelto di avere a che fare con quella “merda”, perché solo così posso chiamare chi vive di camorra, noi non possiamo farci niente. Ma certamente ne siamo stati sempre lontani". Il dipartimento per le libertà civili ha infatti comunicato ai familiari che "non è raggiunta la prova della completa estraneità da parte del contesto familiare della vittima ad ambienti e rapporti delinquenziali". Può una semplice parentela compromettere il processo della giustizia?

© Riproduzione Riservata.