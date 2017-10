Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: Berlusconi potrebbe lasciare la politica (15 ottobre 2017)

Ultime Notizie, Silvio Berlusconi - La Presse

BERLUSCONI POTREBBE LASCIARE LA POLITICA ATTIVA

Importante affermazione dell’ex presidente del consiglio Silvio Berlusconi, che parlando con i giornalisti ha evocato un suo ritiro, in caso alle prossime amministrative la coalizione da lui presieduta non riuscisse ad ottenere la maggioranza assoluta. Per l’ex cavaliere è lui senza alcun dubbio a dover ricoprire la carica di leader della coalizione di centrodestra, un centrodestra che dovrebbe riuscire agevolmente a vincere contro una coalizione, quella di sinistra, sicuramente non meritevole di essere riconfermata stante la cattiva politica espressa in questi ultimi anni. Da sottolineare come Berlusconi escluda in maniera categorica un eventuale governo di larghe intese, dicendosi non disposto a scendere a compromessi con il suo alter ego Matteo Renzi.

SARÀ TESTA A TESTA CON IL CENTRODESTRA

Intervento di Matteo Renzi alla festa per i dieci anni dalla fondazione del Partito Democratico, già in clima di campagna elettorale. Per il segretario del partito di governo, le prossime elezioni saranno un corpo a corpo con la coalizione di centrodestra, stante la sua sicurezza che il Movimento Cinque Stelle non sarà premiato dagli italiani, soprattutto dopo l'esperienza di Roma. Importante anche l’intervento di Walter Veltroni, con l’alto esponente politico che ha fatto un intervento incentrato tutto sulla necessità di superare le eventuali divisioni del suo partito, divisioni che non fanno altro che amplificare lo scollamento degli italiani verso quella politica a cui tutti i militanti, nonostante tutto, continuano a credere.

ARRESTATO IL SINDACO DI PRIOLO

Un arresto come tanti quello del sindaco di Priolo, un grosso paese in provincia di Siracusa, con il primo cittadino ammanettato oggi dalla polizia di Stato con l’accusa di truffa aggravata. La decisione presa dal giudice per le indagini preliminari Giuseppe Tripi, ha però scatenato una marea di polemiche politiche. Il sindaco, Antonio Rizza, era infatti uno dei candidati di Nello Musumeci alle prossime regionali sicule nel listino provinciale di Forza Italia, e il suo arresto ha scatenato la bagarre fomentata dal Movimento Cinque Stelle. Immediato infatti l’attacco di Giancarlo Cancellieri, candidato del partito di Beppe Grillo, che ha spinto la tavoletta sull’impresentabilità dei candidati della destra, da parte sua Musumeci si è detto fiducioso nella giustizia e per questo ha evitato dichiarazioni in merito.

ARRIVATA A PALERMO LA BARCA DEI BAMBINI

241 bambini tanti i minori che oggi sono sbarcati a Palermo a bordo della Nave Aquarius che trasportava ben 606 migranti di varie nazionalità. La nave immediatamente ribattezzata la barca dei bambini appartiene ad un organizzazione umanitaria, "Sos Méditerranée" , la quale ha partecipato a sei distinte operazioni di soccorso. Dei 241 bambini, 178 sono minori non accompagnati, per essi sono stati già approntate delle misure straordinarie, allo scopo di poterli assistere in maniera adeguata. Intanto nella notte nuovo sbarco di migranti curdi sull’arcipelago eoliano, 121 di essi sono stati rintracciati dalle forze dell’ordine tra Lipari e Vulcano, nessuna notizia degli scafisti che dalle prime indagine si sono dileguati a bordo di un piccolo gommoncino, questo è il secondo sbarco nel giro di un mese, cosa che di fatto fa pensare all'apertura di una nuova rotta.

SERIE A, SCIVOLONE JUVE FUGA NAPOLI

La Juventus scivola in casa e non accadeva dal settembre del 2015. I bianconeri sono usciti sconfitti dalla sfida contro la Lazio dove erano andati anche in vantaggio grazie a una bella rete di Douglas Costa alla prima marcatura in Serie A. Nella ripresa in pochi minuti una doppietta di Ciro Immobile però ribalta la situazione. Nel finale Paulo Dybala sbaglia il secondo rigore di fila che costa alla squadra di Massimiliano Allegri altri punti come a Bergamo. Di sera si gioca un Roma-Napoli con grandi aspettative. Gli azzurri vincono 1-0 grazie a una rete di Daniele De Rossi, ma non senza fare fatica. Infatti nella ripresa la squadra di Eusebio Di Francesco sfiora il pari diverse volte, arrivando anche a colpire due legni. Oggi si giocano il resto delle partite con grandissima attenzione al posticipo Inter-Milan che potrebbe portare i nerazzurri soli al secondo posto in classifica anche in caso di pareggio.

MOTO GP, GRAN PREMIO DI GIAPPONE CON ZARCO IN POLE

Sarà un Gran Premio del Giappone pieno di emozioni con la Moto Gp che torna a prendersi il palcoscenico italiano. Johann Zarco ha centrato una pole position davvero importante che potrebbe regalargli altre grandi emozioni in una stagione che lo sta mettendo sotto la lente di ingrandimento. Nella griglia di partenza Zarco viene seguito da Daniel Petrucci e Marc Marquez. Non è stata una bella qualifica per Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e Maverick Vinales che partono rispettivamente dalle posizioni nove, dodici e quattordici. Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime ore e chi avrà la gioia di salire sul podio per migliorare anche la classifica punti.

