17ENNE TROVATA IN UNA POZZA DI SANGUE/ Montelupo, messaggio choc all’amico: “Domani sarò morta, addio”

Attorno alla 17enne trovata in una pozza di sangue a Montelupo, dopo una drammatica aggressione dai contorni ancora misteriosi, si sono raccolti i tanti amici e le persone che la conoscono, manifestando tutto il proprio affetto. Tanta voglia di vivere, la passione per la musica e le serate ed un amore tormentato nonché finito. Proprio nelle passate settimane, come rivela La Nazione, la storia con il suo il fidanzato era terminata e alla vista del suo ex con un'altra, la 17enne aveva reagito malissimo, al punto da litigare con il gruppo di amici che erano con lei la sera in cui è poi stata rinvenuta massacrata di botte, così violente da provocarla una frattura al cranio. Oggi intanto, la trasmissione Mattino Cinque ha rivelato in esclusiva un nuovo elemento che si va ad aggiungere alla già inquietante vicenda. Un messaggio, che la ragazza avrebbe inviato ad un amico e che oggi è stato fatto vedere in diretta tv dallo stesso ragazzo. "Domani sarò morta, addio tesoro": recita così una frase estrapolata dalla conversazione tra il giovane, intervistato oggi in esclusiva dal programma di Canale 5 e la 17enne trovata agonizzante lo scorso sabato mattina nel parco dell'Ambrogiana di Montelupo Fiorentino.

LA LITE CON GLI AMICI

Secondo quanto emerso dalla trasmissione Mattino Cinque, il giovane amico della 17enne avrebbe ricevuto il messaggio inquietante intorno alle 5:40 del mattino. "E' improbabile che l'abbia mandato lei", ha raccontato ai microfoni del programma, asserendo poi di aver visto l'amica sia all'interno che all'esterno della discoteca dove si trovava per trascorrere con gli amici una serata in allegria. Poi è lo stesso testimone a parlare della lite avvenuta con gli amici: "Aveva litigato con i suoi amici fuori dal locale, anche in modo abbastanza acceso, era con loro per cui dubito che sia andata da sola nel parco". Il motivo potrebbe essere legato proprio a quello emerso nelle passate ore e relativo all'ex fidanzato. Ed a proposito degli amici, verso i quali ieri il padre della ragazzina aveva puntato il dito, il ragazzo intervistato questa mattina li descrive come "ragazzi agitati, abbastanza casinisti".

