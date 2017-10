INCIDENTE STRADALE/ Piacenza, mezzo del 118 travolto da auto: feriti in ospedale (oggi 16 ottobre 2017)

Incidente stradale, immagine di repertorio

La giornata di ieri si è conclusa con un bizzarro e fortunatamente non grave incidente stradale avvenuto a Piacenza. Un'automedica del 118 in servizio è stata travolta da un'altra vettura intorno alle 23:00 di ieri sera. A riportare le fasi del drammatico sinistro che avrebbe potuto avere conseguenze decisamente più gravi è stato il portale IlPiacenza.it, che ha spiegato come il mezzo di soccorso fosse partito da alcuni minuti dalla caserma dei vigili del fuoco in strada Valnure per recarsi presso un paziente in codice rosso. Tuttavia, proprio durante il tragitto, allo svincolo di San Bonico, sarebbe stato letteralmente travolto da un'auto. Una Mercedes Classe A avrebbe centrato in pieno la fiancata dell'automedica con a bordo l'autista soccorritore e un infermiere. Nonostante il violento impatto laterale, l'autista del mezzo del 118 sarebbe riuscito a tenere il controllo e ad evitare che uscisse di carreggiata e che si ribaltasse. La vettura sarebbe però finita con le ruote su un'aiuola. Sul posto è prontamente giunta un'ambulanza della Croce Bianca che ha preso in carico le persone ferite trasportandole in ospedale per i necessari controlli anche se, fortunatamente, nessuna di loro risulterebbe grave. Agli agenti della polizia municipale di Piacenza, giunti con due pattuglie, il compito di occuparsi di tutti i rilievi del caso e della precisa ricostruzione della dinamica.

CALTABELLOTTA, AUTO CONTRO MURO: UN FERITO

Più grave l'incidente stradale che si è compiuto nella notte in Sicilia, precisamente in provincia di Agrigento. A darne notizia è il portale Canicattiweb.it: il sinistro si è verificato a Caltabellotta, in pieno centro abitato, dove un automobilista avrebbe perso il controllo del suo mezzo andandosi a schiantare contro un muro, in zona San Pellegrino. Ancora ignote le cause che avrebbero portato allo scontro in seguito al quale l'auto sarebbe finita fuori strada, cappottandosi. Ancora ignote le cause del tragico incidente, i cui esiti fortunatamente sono stati meno gravi del previsto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco ed i soccorritori del 118 che si sono occupati dell'uomo rimasto leggermente ferito. Le sue condizioni, dunque, non risultano gravi né sarebbe in pericolo di vita. Agli agenti della polizia locale spetterà ora capire quale è stata la dinamica dello scontro che fortunatamente non ha visto altri mezzi coinvolti.

