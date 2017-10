TENTATO RAPIMENTO IN ORATORIO/ Milano, 3 bimbi salvati dai genitori: due fratelli kenioti arrestati

Tentato rapimento in oratorio (LaPresse)

Notizia choc che arriva da Milano, per la precisione da un oratorio della periferia a Carugate (al confine con con la provincia di Monza e Brianza): tre bambini stavano per essere rapiti all’interno della parrocchia ieri, domenica pomeriggio quando gli oratori sono normalmente affollati e i minori sono in tanti e difficilmente tutti controllabili. Ma questa volta non si tratta di una fuga e o di un allentamento ma di un rapimento in piena regola: secondo il racconto dell’Ansa Milano, un uomo originario del Kenya e la sorella (38 e 34 anni) hanno tentato di sequestrare tre minori di 7, 10 e 11 anni portandoli letteralmente fuori dalla parrocchia strattonandoli. Sarebbe intervenuta per prima la donna che con la forza ha tentato di condurre i tre ragazzini verso il fratello 38enne che li attendeva fuori in auto (non è stata data ancora l’identità precisa dagli inquirenti, ndr). Le urla però dei ragazzi e la scena assai innaturale hanno portato alcuni genitori a tentare di bloccare il rapimento, con la donna che assieme al fratello sono subiti scappati.

ARRESTATI I DUE RAPITORI

Nel giro però di pochissimi minuti una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta per bloccare definitivamente la fuga della coppia, arrestandoli e trasferendoli entrambi a San Vittore dove ora sono in custodia cautelare in attesa delle prime decisioni del magistrato competente. L'allarme è stato dato da alcuni genitori che hanno visto i bambini allontanarsi con la coppia nel corridoio dell'oratorio e si sono messi all'inseguimento dei due adulti, urlando: i Carabinieri hanno setacciato l’area fino a che i due originari del Kenya ma residenti a Vimercate sono stati bloccati senza più possibilità di fuga. Al momento le motivazioni sul tentato rapimento e sequestro sono del tutto sconosciute, con le ipotesi che rimangono perciò tutte aperte, dalla pedofilia alla richiesta di riscatto fino a scopi terroristici; quella che sappiamo è che se non fosse stato per l’imprudenza dei due aggressori e alla prontezza dei genitori lì presenti ora staremmo raccontando un’altra storia assai più drammatica. L’oratorio è posto sotto controllo al momento con i due fratelli che sono accusati di tentato sequestro di persona, in attesa della decisione del giudice.

© Riproduzione Riservata.