TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: Abruzzo, sisma M 2.7 a Ateleta (16 ottobre 2017, ore 9:15)

La giornata di oggi, lunedì 16 ottobre, si è aperta con una scossa di terremoto verificatasi alle 5:45 del mattino a 2 km a Nord Ovest da Ateleta, piccolo comune della provincia dell'Aquila, in Abruzzo. E' qui che continua imperterrita l'azione sismica e che quasi ogni giorno fa registrare diversi eventi. L'ultimo ha avuto magnitudo di 2.7 della scala Richter, dunque si è trattato di un terremoto di media intensità, ma fortunatamente senza danni a cose e/o persone. Secondo i dati precisi resi noti dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma si è registrato nelle seguenti coordinate geografiche: 41.86 di latitudine e 14.18 di longitudine, ad una profondità di 16 km. Il terremoto è stato localizzato esattamente a 54 km a Sud di Chieti e a 67 km a Sud di Pescara. Ecco i comuni nella zona rossa, prossimi all'epicentro: Castel del Giudice (IS), Gamberale (CH), Sant'Angelo del Pesco (IS), Capracotta (IS), Pizzoferrato (CH), San Pietro Avellana (IS), Roccaraso (AQ), Pescopennataro (IS), Rivisondoli (AQ), Pescocostanzo (AQ). Seppur poco più distante, la scossa è stata avvertita in molti altri comuni della provincia dell'Aquila, di Chieti e di Isernia, rimasti fuori dalla cosiddetta zona calda.

MARCHE, SISMA M 2.2 A FIORDIMONTE (MACERATA)

Nella tarda serata di ieri, alle 23:17, ancora il Centro Italia si è reso protagonista di una nuova scossa di terremoto, riportata come sempre dal portale INGV. Il sisma di magnitudo 2.2 si è verificato a 4 km a Sud Ovest di Fiordimonte, in provincia di Macerata, nelle Marche. Le coordinate geografiche esatte sono state le seguenti: 43.01 di latitudine e 13.06 di longitudine, ad una profondità di 9 km. Il sisma è stato localizzato a 30 km a Est di Foligno ed a 56 km da Perugia. Ecco quali sono stati i comuni vicini all'epicentro: Pieve Torina (MC), Monte Cavallo (MC), Pievebovigliana (MC), Fiastra (MC), Muccia (MC), Visso (MC), Acquacanina (MC), Ussita (MC). Appena fuori dalla zona rossa si collocano i comuni di Serravalle di Chienti (MC), Bolognola (MC), Camerino (MC), Preci (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Sellano (PG), Sefro (MC), Cessapalombo (MC), Caldarola (MC), Sarnano (MC), e Pioraco (MC).

