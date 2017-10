Terza guerra mondiale/ Corea del Nord e Iran "fratelli in armi" (ultime notizie)

Terza Guerra Mondiale, Kim Jong-un (LaPresse)

Persiste il clima teso da Terza guerra mondiale tra Corea del Nord e Stati Uniti d’America. La Russia e la Cina continuano ad essere arbitri e mediatori tra i due paesi, con Kim Jong Un e Donald Trump che non risparmiano occasione per non attaccarsi mediaticamente. Il presidente USA ha intenzione di continuare a tenere una posizione dura nei confronti del dittatore nordcoreano, nonostante le aperture diplomatiche iniziali dei suoi collaboratori: “In ultima analisi, farò quanto è nell’interesse degli Stati Uniti e, francamente, del mondo intero. Perché ci troviamo di fronte a un problema globale, che va oltre i soli Stati Uniti. E’ un problema globale, e un problema che va risolto". E l'aria tra le parti resta tesa, con Giappone e Corea del Sud che nelle ultime settimane hanno collaborato attivamente con gli Stati Uniti d'America in vista di un possibile scontro militare tra le due potenze mondiali. E nuovi aggiornamenti, in particolare, arrivano dal rapporto tra Corea del Nord e Iran...

COREA DEL NORD E IRAN “FRATELLI IN ARMI”

Infatti ieri 15 ottobre 2017 si è tenuta a San Pietroburgo l’assemblea dell’Unione Interparlamentare, e il capo della delegazione nordcoreana ha parlato apertamente del rapporto instauratosi con l’Iran. An Dong Chong, intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti, ha parlato così al capo del Parlamento iraniano Ali Iarijani: “Il vostro discorso nel corso di questa assemblea è stato molto bello. Corea del Nord e Iran resteranno per molto tempo paesi fratelli in armi e amici nella lotta comune”. Nel corso dell’assemblea, inoltre, Ali Iarijani ha parlato così di Donald Trump: “Non solamente non aderisce agli accordi internazionali, ma non ha rispetto nei confronti delle Nazioni Unite. Ha dimostrato che il governo degli Stati Uniti d’America non rispetta alcun obbligo”. Dichiarazioni che non passeranno inosservato negli Stati Uniti d'America, con Donald Trump pungolato personalmente dall'Iran, definito dal portavoce nordcoreano "fratello in armi". Nuovi aggiornamenti poco incoraggianti, clima da terza guerra mondiale in vista?

