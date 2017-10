Autostrade / Bollettino traffico e viabilità: coda di 5 km sulla A1 (ultime notizie, oggi 17 ottobre 2017)

Autostrade, bollettino traffico oggi 17 ottobre: aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale. Una coda di 5 km si è formata tra Piacenza e Fiorenzuola sulla A1 Milano-Napoli

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Situazione incandescente sulle autostrade italiane a partire dalla mattinata di oggi, martedì 17 settembre. Il traffico, come riportato dal sito autostrade.it, si è concentrato soprattutto sulla A1 Milano-Bologna, tra Piacenza e Fiorenzuola, a causa di un incidente. La società Autostrade per l'Italia ha chiarto la situazione attraverso un comunicato:"Sulla A1 Milano-Napoli tra l'allacciamento con la A21 Torino-Brescia e Fiorenzuola verso Bologna il tratto è chiuso ed al suo interno ci sono 5 km di coda che defluiscono lentamente su due corsie, per un incidente avvenuto alle 9 e 15 all'altezza del km 69 in cui sono rimasti coinvolti 2 mezzi pesanti con il ribaltamento del rimorchio di un autotreno e la dispersione di materiali in carreggiata tra emergenza e marcia lenta. Per lo stesso motivo è stata chiusa anche l'entrata di Piacenza sud in entrambe le direzioni. Per chi da Milano è diretto a Bologna deve seguire le indicazioni per la A21 Torino-Piacenza in direzione di Torino, dove si sono formati 5 km di coda a partire da Piacenza Nord, uscire a Piacenza ovest e dopo aver percorso la viabilità ordinaria può rientrare sulla A1 a Fiorenzuola. Per le lunghe percorrenze si consiglia di percorrere la A4 Torino-Trieste, poi la A22 del Brennero in direzione Modena. Sul luogo dell'evento sono presenti tutti i mezzi di soccorso sanitari e meccanici ed il personale di Autostrade per l'Italia".

CODA DI 1 KM A FIRENZE

Il traffico in questa prima parte di martedì 17 ottobre non si concentra esclusivamente sulla A1 Milano-Napoli con i 5 km di coda tra Piacenza e Fiorenzuola. Come riportato da Autostrade per l'Italia, infatti, un km di coda si è formato anche sulla A1 Bologna-Firenze al km 262.2 verso Milano, tra Calenzano e Bivio A1-Variante a causa di un veicolo in avaria. Disagi anche sulla tangenziale di Napoli, dove i lavori in corso tra Capodimonte e Capodichino stanno provocando non pochi rallentamenti agli automobilisti. Sulla A4 Torino-Brescia, invece, al km 129.8 in direzione Trieste, è venuta a formarsi una coda tra Nodo di Pero e Cormano per traffico intenso. Chiusura riservata alla A14 Bologna-Taranto, dove il traffico è rallentato tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/A13 Bologna-Taranto per traffico intenso all'altezza del km 14.4 in direzione autostrada Milano-Napoli.

