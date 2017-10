CONCORSI PUBBLICI/ Parco Nazionale Monti Sibillini: 3 posti in palio da collaboratori, i requisiti

Concorsi pubblici: nuova carrellata di opportunità lavorative per chi è in cerca di un impiego. Tre posti a tempo determinato nel Parco Nazionale dei Monti Sibillini

17 ottobre 2017 Redazione

Concorsi pubblici 2017 da spulciare per chi è in cerca di un lavoro che gli garantisca il pane. Ed una succosa opportunità lavorativa giunge oggi dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, alla ricerca di 3 posti di lavoro a tempo pieno e determinato in categoria C, posizione economica C1. I profili professionali richiesti dal Parco Nazionale sono i seguenti: un collaboratore in informatica e 2 da impiegare nei settori partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile. Per quanto concerne il collaboratore informatico, questi dovrà essere in possesso di diploma universitario in informatica, laurea in informatica o in ingegneria informatica e dell’automazione o in ingegneria elettronica. Gli altri due ruoli sono aperti a chi ha conseguito laurea triennale o laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea di vecchio ordinamento in scienze del turismo per i beni culturali, progettazione e gestione dei sistemi turistici, economia del turismo, scienze della comunicazione. Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere presentate entro il 2 novembre: tutte le informazioni sulle modalità del concorso sono reperibili sul sito www.sibillini.net

SARDEGNA, VOUCHER PER DISABILI

I concorsi pubblici non riguardano soltanto posizioni lavorative ma anche opportunità per i cittadini disabili. Basta guardare all'esempio della Sardegna, che ha messo in palio 50 voucher formativi del valore di 10mila euro l'uno. Un'iniziativa che ha visto coinvolta l’ASPAL – Servizio Politiche, al fine di agevolare l’inclusione socio-lavorativa di persone affette da disabilità. Nello specifico si tratta di 25 percorsi formativi, da riservare a soggetti non vedenti per il finanziamento di interventi per l’acquisizione della qualifica di centralinista telefonico non vedente e di altrettanti da destinare al finanziamento di interventi formativi generici, finalizzati all’acquisizione di una qualsiasi qualifica professionale. Da sottolineare che il concorso è aperto soltanto a chi presenta una disabilità superiore al 79% ed è in possesso di relativa certificazione e ai residenti in Sardegna. Le domande dovranno essere presentate entro le 13:00 del 15 novembre.

