INCIDENTE STRADALE/ Valsamoggia, scontro auto-bici: ciclista 80enne gravissimo (oggi, 17 ottobre)

Incidente stradale: Valsamoggia, uno scontro tra una macchina e una bici ha fatto sì che un uomo di 80 anni venisse trasportato in codice 3 in ospedale. Incidente anche a Cellino San Marco.

Brutto incidente stradale a Valsamoggia nella giornata di ieri, dove un anziano di 80 anni ha avuto la peggio nello scontro andato in scena tra la sua bicicletta e la macchina guidata da una donna di 40 anni. Come riportato da Bologna Today, il sinistro si è verificato in un tratto di campagna di via Cassola, all'incrocio di via Vanotto situato in località Muffa. Secondo i primi rilievi effettuati dalla Plizia Municipale, lo scontro tra la bici dell'80enne e l'utilitaria della donna, una Citroen Saxo, sarebbe stato frontale laterale. I sanitari del 118 accorsi sul luogo dell'incidente hanno subito compreso la gravità della situazione e trasportato l'80enne in eliambulanza all'ospedale Maggiore di Bologna in codice 3. L'uomo è adesso ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Anche la donna è stata ricoverata all'ospedale di Bazzano ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

INCIDENTE A CELLINO SAN MARCO

Maxi incidente a Cellino San Marco all'altezza di un incrocio tristemente noto per episodi di questo genere, situato tra le due strade che collegano il paese a Oria e a San Donaci a Tuturano, già noto per essere stato teatro di diversi scontri mortali. Come riportato da Brindisi Today la scena che i soccorritori si sono visti di fronte durante la giornata di ieri è la seguente: una moto rivers per terra, un'auto ferma al centro della carrggiata e un'altra contro un palo della luce. Ad avere la peggio sono stati i due centauri, un uomo e una donna, trasferiti in ambulanza all'Ospedale Perrino di Brindisi. Al lavoro per attribuire le responsabilità dell'impatto ci sono adesso i carabinieri della stazione di San Pietro Vernotico che hanno proceduto con i rilievi del caso, ma quel che va sottolineato è l'assenza pressoché totale di illuminazione in un incrocio tristemente noto per la sua pericolosità.

