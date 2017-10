Lotto/ Estrazioni di oggi, Superenalotto e 10eLotto, 17 ottobre: i numeri vincenti! Video (conc 124/2017)

Estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi 17 ottobre: 10eLotto, numeri vincenti del concorso Sisal n.124/2017: ultime notizie, aggiornamenti e tutte le vincite di giornata

Estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto

Il nuovo concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto darà il via alle danze per una settimana all'insegna dei giochi Sisal. Questa sera avrà luogo la prima estrazione, con tanti e ricchi premi che attendono solo i rispettivi vincitori. Continua infatti la corsa di tutti i giocatori, sempre in prima linea per conquistare Fortuna e bottini. Nell'ultimo appuntamento del Lotto, la provincia di Padova si è infatti distinta grazie alla vincita più alta del concorso, che ha premiato Cadoneghe. Terno secco per un fortunello: la giocata sulla Ruota di Cagliari gli ha permesso di riscuotere 45 mila euro in premio. La seconda posizione è stata conquistata dalla provincia di Napoli, grazie a Torre Annunziata e ad un vincitore che ha guadagnato 28 mila euro, mentre al terzo si è posizionata la provincia di Campobasso. Il giocatore che ha centrato 25 mila euro di premio è infatti di Termoli. Il premio maggiore del 10eLotto è stato destinato invece all provincia di Bologna, grazie alla fortuna di un appassionato di San Pietro in Casale. L'estrazione frequente gli ha permesso infatti di ritirare un premio da 12.500 euro grazie ad un 6 con Opzione Oro e modalità frequente. Al secondo posto del podio si sono posizionate infine tre vincite gemelle registrate a Genova, Enna e nella provincia di Messina, a Brolo: per i tre appassionati il premio è stato di 5 mila euro cadauno.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è in attesa di sconoscere i suoi vincitori, così come i giocatori premono per scoprire i numeri vincenti del concorso di questa sera. Molti appassionati hanno infatti già registrato la propria schedina da diversi giorni, scegliendo di giocare i numeri favoriti al termine dell'appuntamento precedente. Che vi troviate fra i più previdenti o fra i ritardatari cronici, potreste comunque vivere il problema di trovare numeri da giocare ed aver bisogno di un consiglio in più. La nostra Rubrica ritorna puntuale in occasione della nuova estrazione anche per questo, regalandovi un nuovo verdetto della smorfia napoletana. Oggi abbiamo deciso di interrogarla su una notizia che ci porta fino in Cina, dove una ragazza di appena 21 anni potrebbe aver perso la vista per il cattivo uso del cellulare. Sembra infatti che i medici siano quasi sicuri che la perdita delle funzioni dell'occhio destro della giovane siano collegate alla sua abitudine di giocare troppe ore con lo smartphone. La diagnosi riguarda l'ostruzione dell'arteria che percorre la retina, una patologia che di solito è presente negli anziani. L'affaticamento eccessivo avrebbe quindi portato la ragazza a perdere la vista da un giorno all'altro, spingendo gli oculisti a fare un'ulteriore prevenzione sull'esigenza da parte di chi usa con frequenza computer e cellulari, di fare lunghe pause. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'occhio, 20, la vista, 25, il cellulare, 75, il cieco, 40, e il gioco, 19. Come Numero Oro scegliamo invece l'oculista, 21.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il Jackpot sfiorerà i 47 milioni di euro nel concorso del SuperEnalotto di questa sera: un fortunello riuscirà a raggiungere il primo posto sul podio delle vincite? In attesa di scoprirlo, gli appassionati stanno già iniziando la propria corsa verso i premi Sisal, spesso accontentandosi anche delle quote minori. Nell'ultima estrazione i premi hanno subito un ulteriore ribasso, dopo un lieve rialzo registrato la scorsa settimana. Il premio più alto è stato donato infatti dal 5 a ben sei vincitori, per un valore di oltre 33 mila euro, mentre il 4+ ha superato di poco i 27 mila euro ed ha premiato 7 appassionati. 2.203 euro il premio del 3+, centrato da 172 giocatori, mentre 273,14 euro sono stati conquistati da 809 vincitori grazie al 4. Si passa poi al 3 ed al suo premio da 22,03 euro, realizzato da 28.737 appassionati, mentre il 2 rimane ancorato ai 5 euro per il suo premio, indovinato da 422.364 fortunelli. Ancora una volta la più piccola delle quote standard eguaglia il premio della minore delle SuperStar, ovvero dello 0+. Il suo premio di 5 euro è stato infatti destinato a 23.383 appassionati, mentre 12.361 giocatori hanno realizzato i 10 euro abbinati all'1+. Si chiude con i 100 euro del 2+: i vincitori sono stati 2.232.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il Jackpot del SuperEnalotto è pronto a rivelare il destino di uno o più giocatori, che stasera potrebbero conquistare il montepremi. La sestina vincente potrebbe infatti diventare protagonista dell'estrazione di questa sera, lasciando che gli appassionati del gioco Sisal tirino finalmente un sospiro di sollievo. In previsione di un concorso fortunato, sono moltissimi i giocatori che devono ancora fare chiarezza sui progetti su cui investire la propria vincita. La nostra Rubrica ritorna come sempre al fianco del concorso di oggi per risolvere questo piccolo ostacolo, che per molti sarà di certo insormontabile. Grazie a KickStarter, vi parliamo oggi di Desktop Infinity Mirror, un kit in grado di sfruttare le illusioni ottiche grazie ad una singola striscia di LED e permettere a chiunque di diventare un piccolo inventore in grado di sfruttare la luminosità in modo alternativo. Il controller incorporato ha inoltre la possibilità di accedere al WiFi per interagire al meglio con le funzioni web, come nel caso di videogiochi o applicazioni particolari. Desktop Infinity Mirror non impone tra l'altro alcun limite: ogni utente potrà adattare il dispositivo a seconda delle proprie esigenze, arrivando ad hackerarlo o ripristinarlo grazie all'aiuto di semplici tutorial. L'iniziativa raccoglierà i fondi per il goal ancora per 12 giorni, per raggiungere la meta di 10 mila dollari australiani.

