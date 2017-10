METEO/ Fino a domani ancora sole e caldo: ma da giovedì...(oggi, 17 ottobre 2017)

Meteo, oggi martedì 17 ottobre: le previsioni del tempo fino a domani dipingono uno scenario poco autunnale. Un peggioramento si attende a partire da giovedì: il dettaglio

17 ottobre 2017 Redazione

Immagini di repertorio (Foto da Lapresse)

Ci stiamo così abituando ad un meteo caratterizzato da belle giornate, all'insegna del sole e delle temperature piacevoli, che spesso perdiamo di vista che siamo già entrati nellaseconda metà di ottobre. Anche oggi, martedì 17 ottobre, le previsioni del tempo delineano un quadro, ben dipinto da meteogiornale.it, in cui a farla da padrone è l'area anticiclonica di matrice sub-tropicale estesa dal Nord Africa fino al Baltico meridionale. Ecco dunque che le perturbazioni restano lontane dal Belpaese e nella giornata odierna, da Nord a Sud, il sole resterà ancora assoluto protagonista. Le uniche eccezioni si ravvisano in alcuni settori del Centro-Nord, dove il passaggio di nubi alte e molto sottili presenterà un cielo a tratti velato. Le temperature massime anche per oggi saranno al di sopra delle medie stagionali, con una non trascurabile escursione termica.

METEO, ATTESO PEGGIORAMENTO

Uno scenario del tutto simile a quello odierno, dal punto di vista delle previsioni meteo, si attende sull'Italia anche per domani, mercoledì 18 ottobre 2017. Sbaglia, però, chi pensa che questo clima di bel tempo prolungato proseguirà in eterno. Come riporta meteogiornale.it, infatti, già a partire dalla seconda metà della settimana, dunque da giovedì, potremmo assistere ad una fase di peggioramento caratterizzato dal sopraggiungere di una prima ma debole perturbazione di provenienza atlantica che già da venerdì riuscirà ad indebolire il campo anticiclonico presente sul Mediterraneo centrale. Gli effetti, in termini di precipitazioni. saranno comunque scarsi e limitati alle due Isole maggiori e a parte del Nordovest. Più forte la perturbazione atlantica attesa tra domenica e l’inizio della prossima settimana che dovrebbe spazzare via il bel tempo in maniera definitiva.

