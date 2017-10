Oroscopo di oggi 16 ottobre 2017 / Paolo Fox e le previsioni a LatteMiele

Oroscopo Paolo Fox, segni top lavoro e amore. Gemelli a caccia di soluzioni, la Bilancia necessita di cambiamenti. Sentimentalmente in crescita Ariete e Toro

17 ottobre 2017 Fabio Belli

Oroscopo di oggi di Paolo Fox (foto LaPresse)

OROSCOPO DI OGGI 17 OTTOBRE 2017 DI PAOLO FOX A LATTEMIELE

Nell’Oroscopo di Paolo Fox su radio LatteMiele di martedì 17 ottobre, l’Ariete dovrà fare attenzione agli sbalzi d’umore, risolvendo possibilmente le problematiche entro metà settimana. Buona giornata per il Toro, così come i Gemelli e il Cancro potranno contare su una grande carica di energia. Energia che manca al Leone, stanco e forse offeso nei confronti di una persona importante. La Vergine prosegue ancora nel cammino di transizione che da mesi ha intrapreso verso un cambiamento, mentre la Bilancia dovrà risolvere alcune controversie lavorative. Lo Scorpione vive sull’onda di un futuro brillante e dovrà continuare a cavalcarla, il Sagittario dovrà affrontare la frustrazione per la mancata riconoscenza di alcune persone che sono state aiutate, e non poco. Anche il Capricorno vorrebbe qualcosa in più da chi lo circonda e questo potrebbe creare agitazione. Per l’Acquario c’è bisogno di un po’ di relax, i Pesci vedranno migliorare sensibilmente la situazione rispetto a lunedì.

LAVORO: I SEGNI AL TOP

Il Toro pensa che solo dei soldi ci si può fidare, ma ora ha bisogno di qualcuno che lo appoggi per portare avanti un progetto che avanza tra mille difficoltà. I Gemelli stanno cercando una soluzione a tutte le difficoltà che sono nate di recente e a volte la soluzione più rapida è quella di dire stop a tutto quello che è capitato negli ultimi due anni. Il Cancro se avrà la possibilità di collaborare con una Vergine vedrà moltiplicarsi le possibilità di successo, la Bilancia non si sente a suo agio nell'ambiente di lavoro. Marte entra nel segno e questo è un indizio di forza. Coloro che hanno avuto problemi o difficoltà potranno recuperare. Il Sagittario sarà chiamato a dimostrare serenità. potrebbe cambiare riferimento nell'ambito lavorativo, Capricorno in ansia per un risultato che non arriva. Per l’Acquario bisogna indirizzarsi verso azioni dirette per capire veramente cosa volete, per i Pesci una persona che ha dato appoggio non è più di supporto, ma tutte le novità sono a favore e questo potrebbe essere conveniente anche dal punto di vista finanziario.

AMORE: I SEGNI AL TOP IN

L’Ariete Tra luglio ed agosto ha vissuto una situazione amorosa un po' incerta; per vari motivi ci sono state delle discussioni. A livello sentimentale ora si può recuperare e i single del segno avranno una stagione d'amore più interessante. Il Toro da ottobre e novembre dovresti recuperare l'amore: se una storia non va bisogna trovare il coraggio di dire basta, mentre nella sfera sentimentale mercoledì sarà una giornata importante per i Gemelli. Per superare difficoltà amorose del passato, alla Vergine farebbe bene cambiare abitazione. Lo Scorpione dovrà prendere il coraggio a due mani e lanciarsi verso situazioni potenzialmente foriere di soddisfazioni. Venerdì e sabato giornate ideali per conferme in amore per il Capricorno, mentre per i Pesci risulteranno favorevoli i rapporti con Gemelli, Toro e Scorpione, un’opportunità da sfruttare già in questo inizio di settimana.

