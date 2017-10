RADIOTERAPIA STEREOTASSICA/ Cos'è e come funziona la nuova cura contro il cancro?

Cancro, la nuova frontiera della radioterapia stereotassica. Un sistema che permette di concentrare le radiazioni sul tessuto malato riducendo al minimo gli effetti collaterali

17 ottobre 2017 Fabio Belli

Una nuova radioterapia per curare il cancro

La radioterapia stereotassica potrebbe rappresentare una nuova frontiera per la cura del cancro, diventando nella fattispecie una vera e propria arma di precisione. La radioterapia stereotassica infatti permette di indirizzare le radiazioni in dose molto alti sul volume tumorale in maniera estremamente circoscritta, riuscendo così a salvaguardare al massimo, come mai era stato fatto in precedenza, i tessuti sani. Il che permetterebbe, durante la cura dei pazienti oncologici, di ridurre al minimo gli effetti collaterale e anche di rendere più brevi i cicli di trattamento ai quali sottoporli. Piercarlo Gentile, direttore medico del centro di radioterapia ad alta specializzazione Upmc San Pietro Fbf e responsabile della Radioterapia dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, si è detto entusiasta delle possibilità e delle possibili applicazioni di questo tipo di cura.

RADIOTERAPIA STEREOTASSICA: "UNA TERAPIA MIRATA"

Ha spiegato ad ADNKronos il dr. Gentile: “La radioterapia stereotassica è una tecnologia nell'ambito della terapia oncologica che permette di effettuare un trattamento radioterapico in tempi brevi - da una a cinque sedute - con uno scarso impatto sulla qualità della vita del paziente, una bassissima tossicità e un'importante efficacia. La radioterapia stereotassica non può essere impiegata per tutti, ma viene indicata prettamente per lesioni piccole in aree particolarmente a rischio. Ma oggi è sempre di più una tecnologia che viene utilizzata grazie all'aumento e alla distribuzione dei centri di alta tecnologia in Italia. Oggi il 50% dei pazienti che hanno una diagnosi di tumore probabilmente effettuerà un trattamento di radioterapia oncologia. Nel 2030 si stima che saranno 25 milioni i nuovi casi all'anno nel mondo, quindi sicuramente avremo un richiesta sempre maggiore. Recenti studi hanno evidenziato che la radioterapia non solo è efficace, ma è anche sostenibile dal punto di vista economico, cioè ha un buon rapporto costo-beneficio. Quindi è stata ipotizzata una maggiore diffusione di questo tipo di terapia nel mondo.”

