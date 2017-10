SCIOPERO MEZZI OGGI 17 OTTOBRE/ Roma Cotral, 24ore di protesta: bus cancellati e traffico ko (info e orari)

Sciopero mezzi Roma Cotral, oggi 17 ottobre 2017: ultime notizie, 24 ore di protesta. Fasce di garanzia, info e orari per i mezzi e bus extraurbani della Capitale. Ritardi e cancellazioni

17 ottobre 2017 Niccolò Magnani

Sciopero mezzi Roma (LaPresse)

er la giornata di oggi 17 ottobre 2017 è previsto un lungo sciopero dei mezzi a Roma e dintorni per l’azienda Cotral che gestisce i collegamenti da e per la Capitale con le aree circostanti. L’agitazione di 24 ore è stata proclamata dal sindacato Cambia-Menti M410 e prevede come sempre un rispetto (almeno in linea teorica) delle fase di garanzia per i tanti pendolari che ogni giorni affilano le linee dei bus e pullman Cotral. In particolare, dal 5.30 alle 8.30 i mezzi hanno circolato, mentre la prossima fascia di garanzia sarà protratta dalle 17 fino alla mezzanotte di domani. Lo sciopero invece rende praticamente fermi e con mille disagi i lavoratori e pendolari tra le 8.30 e le 17: tante le soppressioni e le corse cancellate, il consiglio per tutti i pendolari è quello di consultare i canali Cotral ufficiali per scoprire se la propria tratta è interessata da ritardi/cancellazioni.

LE PROTESTE DEI SINDACATI

Il trasporto extraurbano romano è dunque colpito oggi dall’ennesimo sciopero promosso a Roma in questi primi mesi autunnali. «A seguito dell’ interpretazione non sostenibile da parte dell’ azienda di quanto disposto negli accordi, che ha prodotto inaccettabili criticità sulle turnazioni scolastiche di tutti i bacini, avviamo le procedure di raffreddamento e conciliazione nella società COTRAL SPA», scrivono i sindacati in questi giorni, poco prima di stabilire e confermare lo sciopero indetto per la giornata di oggi. I problemi però restano gravi, con il servizio locale di Tg24 che informa di una status della società abbastanza preoccupante: «In tutto il Lazio la situazione è drammatica; sull’intero territorio si registrano lamentele: corse soppresse, variazioni senza preventiva comunicazione, pullman affollati, macchine datate che molto spesso hanno avarie durante il servizio e macchine nuove che non possono affrontare tutti i percorsi in quanto non idonee». Addirittura il sindaco di Ferentino si è rivolto direttamente alla Cotral per chiedere un potenziamento del servizio dati i problemi sorti negli ultimi mesi, specie per le scuole e gli spostamenti degli studenti nelle ore di punta della mattina.

