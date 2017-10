Terza Guerra Mondiale/ Russia: “esercitazioni Seul-Usa pericolo per l’escalation in Corea del Nord”

Terza guerra mondiale, ultime notizie di oggi 17 ottobre 2017: Corea del Nord, la Russia avverte, "le esercitazioni Seul-Usa portano ad escalation più grave a Pyongyang"

17 ottobre 2017 Niccolò Magnani

TERZA GUERRA MONDIALE. La Russia si stacca e distanzia dalle operazioni di Usa e Sud Corea iniziate ieri nel Pacifico al confine con Pyongyang: la terza guerra mondiale per Mosca resta un punto molto “delicato” e se da un lato la minaccia nordcoreana è da tempo condannata e intimata a cessare, dall’altro al presidente Putin le provocazioni lanciate da Trump e l’alleato sudcoreano continuano a rappresentare un problema che la recente Assemblea Generale dell’Onu non è riuscito a risolvere. «Abbiamo discusso l'argomento delle esercitazioni. Abbiamo notato che stanno solo portando a un'escalation della situazione», lo ha detto ieri la presidente del Consiglio federale russo, Valentina Matvienko, commentando assieme alla delegazione nordcoreana le esercitazioni militari di Trump e Moon Jae-in vicino alle Coree. Se da un lato io stesso presidente di Seul non ha escluso l’incontro a breve con le delegazioni diplomatiche russe e di Pyongyang per provare a trovare un accordo che ponga fine al rischio di una guerra nucleare, dall’altro queste nuove esercitazioni non aiuteranno molto la distensione tra i due Paesi “fratelli-coltelli”. «La delegazione nordcoreana non è pronta per i negoziati e crede che il possesso di armi nucleari sia l'unico modo per garantire la loro sicurezza, proteggere la sovranità», ha spiegato ancora l’inviata di Putin alla stampa internazionale. Gli sforzi diplomatici continuano - anche perché Putin ha tutti gli interessi per passare come l’elemento distensivo e “moderato” agli occhi della comunità internazionale - ma la situazione non è per nulla semplice e lo scontro negli Usa tra Trump, Tillerson e Mattis (ecco qui sotto un “assaggio”, ndr) non rende affatto più sereni i rapporti internazionali per il futuro della Corea del Nord.

TILLERSON “CORREGGE” TRUMP SULL’IRAN

La terza guerra mondiale? «Non la vogliamo, il presidente non vuole lo scontro né con la Corea del Nord e né con l’Iran»: in una intervista alla Cnn il segretario di Stato Rex Tillerson prova a correggere il “tiro” dopo le dichiarazioni azzardate e molto forti del presidente Usa negli scorsi giorni. «Rimanere nell'accordo con l'Iran è nell'interesse degli Stati Uniti; vogliamo lavorare con gli altri firmatari per correggerne i difetti e rafforzarne l'attuazione: il presidente non vuole andare in guerra», ha detto Tillerson ai microfoni della tv americana. Continua a distanza il braccio di ferro “diplomatico” e comunicativo tra Tillerson e Trump, un rapporto mai nato e che rischia di interrompersi da un momento all’altro: al “falco” presidente rispondono le “colombe” Tillerson e Mattis, il segretario della Difesa, che anche ieri ha sostenuto «Credo che il presidente Trump sia d'accordo, continuiamo a trattare con l'Iran affinchè rispetti davvero l'accordo di non proliferazione». La guerra nessuno la vuole, ma c’è qualcuno che fa di tutto per evitarla: altri, molto meno…

