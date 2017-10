BAMBINA NON VACCINATA CONTRAE IL TETANO/ Torino, la conferma dei medici: Roberto Burioni contro i genitori

Bambina non vaccinata contrae il tetano, arriva la conferma dai medici dell'ospedale di Torino. L'esperto in vaccini, Roberto Burioni, interviene su Facebook contro i genitori.

18 ottobre 2017 Emanuela Longo

Immagine di repertorio

A dieci giorni dal ricovero di una bambina all'ospedale Regina Margherita di Torino, oggi arriva la conferma da parte dei sanitari: la piccola ha contratto il tetano. E' questa la diagnosi alla quale sarebbero giunti i medici che si stanno occupando della piccola paziente sin da quanto i genitori l'avevano condotta in ospedale a causa delle difficoltà a deglutire e per via delle contrazioni muscolari. Proprio i sintomi iniziali avevano indotto i medici a ipotizzare la patologia poi confermata nella giornata odierna, come riporta Repubblica.it. Una malattia fortunatamente sempre più rara negli ultimi anni grazie all'ampia campagna di vaccini anche se, come sostenuto dagli stessi genitori, la piccola non è mai stata vaccinata. La bambina è stata sottoposta ad una serie di altri esami che però hanno escluso eventuali ed ulteriori patologie diverse dal tetano. Su consiglio degli infettivologi, la bimba è stata sottoposta a vaccinazione ed è attualmente ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dove è quasi certa la sua permanenza per almeno un mese. Al momento la piccola paziente è vigile e cosciente.

BURIONI E L’IMPORTANZA DEI VACCINI

Ad intervenire sul caso della bambina non vaccinata ricoverata a Torino dove le è stato confermato il tetano, è stato Roberto Burioni, noto medico paladino dei vaccini e molto seguito su Facebook. L'esperto, proprio in un lungo post sulla sua pagina social ha dato la notizia giunta dai sanitari del Regina Margherita facendo chiarezza sull'esistenza di un vaccino "estremamente efficace che è probabilmente il farmaco più sicuro esistente nella Terra", disponibile da oltre 80 anni e utilizzato da milioni di persone proprio contro il tetano. "Il vaccino oltre ad essere sicuro ha un'efficacia molto vicina al 100%: i casi di tetano in persone che sono correttamente vaccinate sono estremamente rari", ha spiegato il medico, ribadendo al tempo stesso la gravità della patologia alla quale si va incontro in assenza di vaccinazione, come nel caso della bambina. "Come vedete, la bambina dovrà stare in rianimazione ancora un mese e correrà gravi rischi durante questo tempo: potrebbe contrarre infezioni anche gravi e passare guai seri", ha detto, riferendosi al caso specifico che vede protagonista la piccola di 7 anni. Poi, Burioni torna a chiedersi come mai la piccola non sia stata vaccinata, aprendo un'annosa questione e puntando il dito contro i genitori: "qualcuno chiamerà questi genitori a rispondere del loro comportamento che tanto danno ha causato alla figlia?". Un quesito che il medico estende a tutti "i somari", nella speranza che non "ci scappi il morto".

