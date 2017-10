Estrazione/ SiVinceTutto Superenalotto di oggi: i numeri vincenti! (conc 241/2017)

Estrazione SiVinceTutto Superenalotto del 18 ottobre, i numeri vincenti in diretta con il concorso 241/2017. Numeri in diretta e in aggiornamento live, curiosità e vincite di giornata

18 ottobre 2017 Silvana Palazzo

SiVinceTutto Superenalotto

Lo spettacolo dei numeri vincenti del SiVinceTutto torna oggi, mercoledì 18 ottobre: stasera è in programma l'estrazione del concorso speciale del Superenalotto. I colori dell'autunno sembrano sposarsi bene con quelli di questo gioco, visto che c'è stato un sei nella scorsa estrazione. La prima gioia della stagione, una vera primizia. La sestina vincente ha regalato una ricca e succulenta vincita da 138.284,83 euro. Il botto è stato fatto in Sardegna: la schedina con la combinazione vincente è stata giocata a Dorgali,in provincia di Nuoro. Così ha avuto modo di festeggiare il fortunato vincitore, ma non si sono potuti lamentare neppure gli undici che hanno totalizzato 5 punti, incassando ognuno poco più di mille euro. Non fate prendervi in castagna stasera! La fortuna con SiVinceTutto Superenalotto gira per tutta l'Italia. E poi giocare è semplice: bisogna mettere in gioco 12 numeri su 90, ma basta indovinarne la metà per vincere un premio ricchissimo in denaro.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

SiVinceTutto Superenalotto è il gioco che mette in palio tutto il montepremi nella sera dell'estrazione. Il prossimo appuntamento con la fortuna è fissato a stasera. Dopo il ricco vento d'estate arrivano i frutti dell'autunno. Cambiano le stagioni, ma non il senso di questo gioco che mette in palio premi importanti. Le loro quote sono comunque legate alla sestina vincente. Se la combinazione fortunata viene indovinata al 6 va il 40,27% del montepremi, mentre al 5 viene lasciato il 32,38%, al 4 il 3,36%, al 3 il 14,69% e al 2 il 9,30%. Se, invece, l'assalto alla combinazione vincente fallisce, le percentuali cambiano così: al 5 va il 33,36%, al 4 l'8,40%, al 3 il 39,18% e al 2 il 19,06%. L'estrazione di oggi si sta avvicinando, quindi questo è il momento giusto per ricapitolare quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti di SiVinceTutto del concorso numero 240 sono stati 16-50-54-60-63-87. Tra poco conosceremo quelli nuovi. E allora buona fortuna!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

